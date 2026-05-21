寺島進さんが「愛人くん」と呼ぶ愛車

俳優として幅広い作品で存在感を放つ寺島進さんが、SNSで愛車を公開し話題になっています。長年乗り続けているという高級セダンの姿に、ファンからは驚きと称賛の声が寄せられています。

渋さと存在感ある演技で知られる俳優・寺島進さん。そんな寺島さんが過去に自身のXで愛車を紹介し、注目を集めました。

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2025年6月10日、寺島さんはX（旧Twitter）に「地元仲間のしんちゃんと俺の愛車の愛人くんとツーショット」と投稿。そこには、長年乗り続けているというパールホワイトの高級セダンが映っていました。

そのクルマは、日産がかつて販売していたフラッグシップセダン「プレジデント」。

1965年に初代が登場し、政府関係者や企業役員の送迎車としても使われてきた、日本の高級車を象徴する存在です。

2010年に販売を終了したものの、各世代で日産ラインナップの最上位に位置づけられ、「走る応接室」として知られてきました。

寺島さんの愛車は、1990年から2002年まで販売された3代目モデルと見られます。

全長5m級の堂々としたボディに、直線的なサイドラインや縦基調のフロントグリル、角型ヘッドライトが組み合わさり、落ち着いた雰囲気を漂わせています。

インテリアには本木目パネルやレザーシートが採用され、フラッグシップらしい上質な空間が広がります。助手席を前方に倒してフットレストとして使える機構や電動カーテンなど、後席の快適性を高める装備も充実していました。

パワートレインには4.5リッターV型8気筒DOHCエンジンを搭載し、最高出力270PSを発揮。静粛性と後席の快適性を重視した設計で、新車時価格は800万円以上とされる国産最上級クラスの一台でした。

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SNSでは「まさかのプレジデント！」「渋くてかっこいい」と驚きの声が上がっています。

さらに「愛人くんという呼び方素敵」「カッコイイ」「素晴らしいクルマです」といったコメントも寄せられ、寺島さんらしい選択に共感する反応が広がっています。

長年大切に乗り続ける姿からは、寺島さんのクルマへの深い愛情が感じられます。今後もプレジデントとのカーライフがどのように続いていくのか、注目が集まりそうです。