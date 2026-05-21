「スペーシア」2026年4月“国内トップ”に！

国内年間販売ランキングの1位は、2017年以降、ほぼ一貫してホンダの軽自動車「N-BOX」が獲得しています。

N-BOXは2011年に発売された初代モデルから売れ行きが好調で、2017年に登場した2代目は、内外装の質を高めて安全装備なども充実させました。

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その結果、届け出台数を一層増やして国内販売1位の立場を強固にし、“絶対王者”とも呼べる地位を手に入れたのです。

ところが直近の2026年4月の国内販売台数を見ると、N-BOXのライバル車であるスズキの軽自動車「スペーシア」が1万3546台を届け出して1位に躍り出ました。2位はトヨタ「ヤリス」の1万3149台で、N-BOXは1万2659台にとどまり3位となっています。

この販売上位3車のうち、ヤリスは、コンパクトな5ドアハッチバック、コンパクトSUVの「ヤリスクロス」、スポーツモデルの「GRヤリス」を合計した台数です。

クルマを選ぶユーザーの立場から、ヤリスとヤリスクロスを異なるカテゴリーの車種と捉えれば、国内販売の実質1位はスペーシア、2位がN-BOXといえるでしょう。

スペーシアとN-BOXについて、これまでの1か月平均届け出台数の推移を振り返ってみましょう。

まずフルモデルチェンジ前の推移を振り返ると、N-BOXの圧倒的な優位が続いていました。2020年はスペーシアの1万1654台に対してN-BOXが1万6332台（1.4倍）、翌2021年はスペーシアが1万740台に対してN-BOXが1万5745台（1.5倍）です。

さらに2022年には、スペーシアが8351台まで落ち込んだのに対し、N-BOXは1万6850台を記録し、その差は2.0倍にまで拡大。実に1か月平均で8499台もの大差がついていたのです。

両車が現行型へと移行する2023年も、スペーシアの1万190台に対してN-BOXは1万9282台（1.9倍）と、牙城は揺らぎませんでした。

ところが、新型の効果が本格化した2024年に入ると流れが一変します。スペーシアが一気に1万3807台まで数字を伸ばしたことで、1万7189台のN-BOXとの差は1.2倍へと急縮小しました。

この猛追は2025年も続き（スペーシア1万3799台／N-BOX1万6780台）、直近となる2026年1〜4月の平均でも、スペーシア1万4519台、N-BOX1万7261台と、1.2倍の僅差をキープし、現在の両車の差は、1か月平均で3000台前後しかありません。

この激変ぶりは、フルモデルチェンジ前（2022年）と直近（2026年1〜4月）の1か月平均を比べると一目瞭然です。

スペーシアが8351台から1万4519台へと1.7倍も売れ行きを急増させたのに対し、N-BOXは1万6850台から1万7261台への微増（わずか2％の上乗せ）にとどまっています。

以上のようにスペーシアは現行型になって売れ行きを急増させながら、N-BOXはほとんど変わらないため、両車の台数の差が縮まりました。このような経緯で、2026年4月には、スペーシアの届け出台数がN-BOXを上回る結果となったのです。

スペーシアが支持される理由とは？

それならなぜ、スペーシアの売れ行きは、現行型になって1.7倍まで増えたのでしょうか。この点を販売店に尋ねると、以下のように返答されました。

「スペーシアの販売が現行型で増えた理由は、装備の充実が影響しているでしょう。後席にはミニバンのオットマンのように使えるマルチユースフラップが装着され、トレイも大型化されたので、先代型を使っている多くのお客様が注目しています。

また標準仕様、エアロパーツを備えた『スペーシアカスタム』、SUV風の『スペーシアギア』をそろえて、それぞれ顔立ちが大きく違うことも特徴で、お客様は好みに応じて選んでいます。

男性はカスタム、女性は丸型ヘッドランプのギアが人気です。ギアは荷室に汚れを落としやすい工夫を施したため、自転車を積むお客様にも人気が高いです」

ミニバンのオットマンのように使える「マルチユースフラップ」

このように、スペーシアの特徴として多彩な機能や装備が挙げられ、販売店のコメントにあったマルチユースフラップに加えて、エアコンの冷気を後席まで循環させるスリムサーキュレーター、後席のロールサンシェードなどを採用しています。

軽自動車では、収納設備のニーズも高いといえます。スペーシアの助手席の前側を見ると、上からコンビニ弁当などを置ける大型トレイ、カップホルダーとボックスティッシュが収まる引き出し式の収納設備、グローブボックスが装着されています。

助手席の下側にも、バケツのような大きな収納ボックスが備わり、ハンドルが付いているので車外へ持ち出すことも可能です。

そして軽自動車では、燃費に対する関心も寄せられています。スペーシアはマイルドハイブリッドシステムを全グレードに搭載して、軽自動車のスーパーハイトワゴンでは最良の数値を達成しました。

WLTCモード燃費は、ノーマル（ノンターボ）エンジンを搭載する大半のグレードが23.9km／Lで、ベーシックな「ハイブリッドG」はボディも軽く25.1km／Lに達します。

ちなみにN-BOXは、最も燃費の優れたノーマルエンジンを搭載した標準仕様が21.6km／Lです。スペーシアのカスタムとギアに設定されたターボエンジン搭載車は21.9km／Lなので、スペーシアのターボは高い動力性能を発揮しながら、燃費数値はN-BOXのノーマルエンジンよりも優れています。

空間効率の高い軽自動車では、価格の割安感も大切になってきます。標準ボディのスペーシアの「ハイブリッドX」は、マイルドハイブリッドシステム、マルチユースフラップ、スリムサーキュレーター、後席ロールサンシェードなどを標準装着して価格は170万5000円です（消費税込、以下同）。

ライバル車のN-BOX標準仕様と日産「ルークス X」は、両車ともに173万9100円ですから、スペーシアのコストパフォーマンスの高さが光ります。

スペーシアが属する軽自動車のカテゴリーは、全高が1700mmを超えるボディにスライドドアを装着した「スーパーハイトワゴン」で、ライバル車のホンダ N-BOX、ダイハツ「タント」、日産 ルークスなどが激しい販売競争を展開しています。好調に売るには、ユーザーニーズの高い特徴を身に付けて、価格は安く抑える必要があるのです。

そこでスペーシアは、3種類に大別される個性豊かなグレード構成、欲しいと思わせる数々の装備や収納設備、ライバル車を超える燃費性能などを達成させ、価格は割安に設定しました。

ユーザーの希望に応える綿密なクルマ造りが、スペーシアの好調な売れ行きに結び付いたのです。