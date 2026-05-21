「３年連続は凄すぎる」「天才かよ」衝撃のW杯落選から４日…三笘薫の“快挙達成”にファン感嘆！「泣けてきた」「W杯で見られないのは悲しい」
周知の通り、怪我のために北中米ワールドカップに挑む日本代表から落選したブライトンの三笘薫が新たな快挙を達成した。 メンバー発表から４日後の５月19日、ブライトンは三笘が決めたゴラッソが、クラブの年間最優秀ゴールに選出されたと発表した。 選ばれたのは、４月18日のトッテナム戦で決めたスーパーボレー弾だ。０−１で迎えた前半アディショナルタイム、右サイドからのクロスを利き足とは逆の左足で正確に捉えた、鮮やかな一撃だった。
日本代表アタッカーは、なんと３シーズン連続の受賞。この偉業達成に、ファンからは次のような声が上がった。「泣けてきた」「やっぱりスターやな」「３年連続は本当に快挙ですね」「あのボレーはとんでもなかった、今シーズンで一番のゴールだ」「三年はヤバいな。ゴラッソ製造機」「三笘の魔法がまた！あのボレーはまさに一流だ」「３年連続は凄すぎる。簡単そうに難しい事をやってのける、本当に怪物」「三笘のボレーえぐすぎるて！！どんだけ異次元なんだよ天才かよ」「なぜ神様はここで怪我させたんですか。無慈悲すぎる」「これがW杯で見れたかもしれないと思うと本当に残念でなりません」「ますますワールドカップ出れないの悔やまれる」「ワールドカップで見れないのは悲しいな」 日本が誇るゴラッソマシーンがW杯に出られないのは、本当に残念でならない。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】年間最優秀ゴールに選出された三笘のスーパーボレー弾