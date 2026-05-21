【5・21から】ファミレス「トマト＆オニオン」平日の日替わりハンバーグランチ値下げ 黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き
ファミリーレストラン「トマト＆オニオン」は、きょう21日より『日替わりハンバーグランチ』を値下げし、899円（税込989円）で販売する。
【写真】トマト＆オニオンの平日限定「日替わりハンバーグランチ」曜日別のメニュー
平日限定で提供している日替わりランチを、より求めやすい価格へ見直した。黒カレー・ライス・スープの食べ放題つきで、税込1000円以下となる。
■『日替わりハンバーグランチ』値下げ
2026年5月21日（木）より販売開始 トマト＆オニオン全店
・月〜金（祝日は除く）の午後3時まで
※鯖江インター店、三田ウッディタウン店、立川店は4月16日より販売。(メニュー内容は一部異なる）
※実施期間は予告なく変更する場合あり
日替わりラインナップ
月曜日：デミハンバーグ＆白身フライ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
火曜日：オニオンハンバーグ＆唐揚げ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
水曜日：てりやきハンバーグ＆“焼肉屋さんの”カルビコロッケ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
木曜日：トマトハンバーグ＆チキン南蛮（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
金曜日：焼肉醤油ハンバーグ＆ヒレかつと春巻き（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
【写真】トマト＆オニオンの平日限定「日替わりハンバーグランチ」曜日別のメニュー
平日限定で提供している日替わりランチを、より求めやすい価格へ見直した。黒カレー・ライス・スープの食べ放題つきで、税込1000円以下となる。
■『日替わりハンバーグランチ』値下げ
2026年5月21日（木）より販売開始 トマト＆オニオン全店
・月〜金（祝日は除く）の午後3時まで
※鯖江インター店、三田ウッディタウン店、立川店は4月16日より販売。(メニュー内容は一部異なる）
※実施期間は予告なく変更する場合あり
月曜日：デミハンバーグ＆白身フライ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
火曜日：オニオンハンバーグ＆唐揚げ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
水曜日：てりやきハンバーグ＆“焼肉屋さんの”カルビコロッケ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
木曜日：トマトハンバーグ＆チキン南蛮（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）
金曜日：焼肉醤油ハンバーグ＆ヒレかつと春巻き（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）