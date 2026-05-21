高橋ひかる、どしゃ降りの大雨の中でイベント 報道陣を気遣う「足元が悪い中」
モデル・俳優の高橋ひかる（※高＝はしご高）、お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が21日、都内で行われた『LisBlanc（リスブラン）』アンバサダー就任イベントに参加した。
【全身ショット】透明感すごい…淡いブルーのドレス姿を披露した高橋ひかる
『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブランドとなる。高橋がアンバサダーに就任した。
イベントの冒頭、高橋は「アンバサダーに就任させていただきました高橋ひかるです。こうしてステキなブランドと出会うことができて、すごくうれしいです。たくさんの方に『LisBlanc（リスブラン）』を愛用していただけるように頑張っていきたいと思います」と笑顔を見せた。
また、高橋は「皆さんに申し訳なくて！昨日からどしゃ降りの雨で、湿気が多くて肌が潤っているなと感じていた。本当に朝から（雨の）激しい音が窓を閉めていても聞こえるぐらい降っていた。足元が悪い中、お越しいただき、ありがとうございます」と申し訳なさそうにトーク。それでも「雨も大事ですから。『LisBlanc（リスブラン）』も私も雨で潤わせてもらいました」としっとり肌で語っていた。
【全身ショット】透明感すごい…淡いブルーのドレス姿を披露した高橋ひかる
『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブランドとなる。高橋がアンバサダーに就任した。
また、高橋は「皆さんに申し訳なくて！昨日からどしゃ降りの雨で、湿気が多くて肌が潤っているなと感じていた。本当に朝から（雨の）激しい音が窓を閉めていても聞こえるぐらい降っていた。足元が悪い中、お越しいただき、ありがとうございます」と申し訳なさそうにトーク。それでも「雨も大事ですから。『LisBlanc（リスブラン）』も私も雨で潤わせてもらいました」としっとり肌で語っていた。