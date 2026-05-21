INI・藤牧京介、オリジナル楽曲デジタルリリース決定 Da-iCE・工藤大輝と再タッグ【コメント全文】
11人組グローバルボーイズグループ・INIの藤牧京介のオリジナル楽曲「Yourself」が、25日にデジタルリリースされることが21日、発表された。
【ライブ写真】一発で大成功！息を合わせて大繩を跳ぶINI
藤牧は、昨年3月に初のソロ楽曲「Pay Back」をリリース。同曲は、パフォーマーとしてだけでなく作家としても活躍しているDa-iCE・工藤大輝からの提供曲で、不安や後悔を振り払って先に進むという思いを込めて、藤牧自身も作詞に参加した。今回、2人が再びタッグを組み、「Yourself」では作詞・作曲を含めた共作で楽曲を制作。グルーヴィーな心躍るサウンドに乗せて、挑戦する人へのエールを込めた楽曲に仕上がった。
さらに、デジタルリリースに伴い、25日午後9時からINI公式STATIONHEADにてリスニングパーティーの実施も決定。藤牧本人もリアルタイムでの登場を予定しており、楽曲にまつわるトークなども聞ける機会となる。
また、6月25日には、工藤の双子の兄であるシンガーソングライター「claquepot」が開催するツーマンライブツアー『claquepot crosspoint 2026』の初日・東京公演に出演することが決定している。
【コメント全文】
■INI・藤牧京介
新しい挑戦をする人・したいと思っている人へ、エールの気持ちを込めて作りました！また、人生に疲れてきたという人には、「きっかけはなんでもいいから、人生諦めず楽しもうぜ」というメッセージを込めています。そして、もう一度工藤大輝さんと一緒に楽曲制作できたことがとてもうれしいです。
■Da-iCE・工藤大輝
「Pay Back」とはまた違った曲調で、藤牧くんの幅の広さを体感できる楽曲になったと思います。制作も本当に意欲的かつ積極的で、“満足できるモノを作りたい！”というエネルギーを感じながら、自分もそれに乗せられて楽しく制作できました。ライブで育っていくタイプの楽曲でもあるので、今後の進化が楽しみです！
【ライブ写真】一発で大成功！息を合わせて大繩を跳ぶINI
藤牧は、昨年3月に初のソロ楽曲「Pay Back」をリリース。同曲は、パフォーマーとしてだけでなく作家としても活躍しているDa-iCE・工藤大輝からの提供曲で、不安や後悔を振り払って先に進むという思いを込めて、藤牧自身も作詞に参加した。今回、2人が再びタッグを組み、「Yourself」では作詞・作曲を含めた共作で楽曲を制作。グルーヴィーな心躍るサウンドに乗せて、挑戦する人へのエールを込めた楽曲に仕上がった。
また、6月25日には、工藤の双子の兄であるシンガーソングライター「claquepot」が開催するツーマンライブツアー『claquepot crosspoint 2026』の初日・東京公演に出演することが決定している。
【コメント全文】
■INI・藤牧京介
新しい挑戦をする人・したいと思っている人へ、エールの気持ちを込めて作りました！また、人生に疲れてきたという人には、「きっかけはなんでもいいから、人生諦めず楽しもうぜ」というメッセージを込めています。そして、もう一度工藤大輝さんと一緒に楽曲制作できたことがとてもうれしいです。
■Da-iCE・工藤大輝
「Pay Back」とはまた違った曲調で、藤牧くんの幅の広さを体感できる楽曲になったと思います。制作も本当に意欲的かつ積極的で、“満足できるモノを作りたい！”というエネルギーを感じながら、自分もそれに乗せられて楽しく制作できました。ライブで育っていくタイプの楽曲でもあるので、今後の進化が楽しみです！