きのう20日与論町で最大震度5強を観測する地震がありました。気象台は今後1週間程度、同じ規模の地震が起こる可能性もあるとして、注意を呼びかけています。

きのう20日正午前、与論町の建設会社で撮影された映像です。

棚や机が揺れた後、職員が屋外に避難しました。

与論町で震度5強を観測したのは初めて

20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5.9の地震があり、最大震度5強を与論町で観測しました。

与論町で震度5強を観測したのは初めてです。

天城町で震度4、徳之島町で震度3を観測していて、県などによりますと、徳之島町で高齢の女性が車のドアに頭をぶつけて軽いけがをし、病院で治療を受けたということです。

思い出しても涙が出る

20日震度5弱を観測した知名町の認定こども園にはおよそ140人がいましたが、全員が園庭に避難し無事でした。

「怖かった(どんな地震?)いっぱい揺れていた」

(認定こども園すまいる 前田ゆり香副園長)「(地震発生時を)思い出しても涙が出るが誰もけがをしていなかったのが本当によかった」

気象台は21日午後、与論町に職員3人を派遣して被害状況などを調査します。

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