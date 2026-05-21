稲葉浩志、ソロデビュー30周年 全国ホール・アリーナツアー開催
稲葉浩志、ソロデビュー30周年 全国ホール・アリーナツアー開催
稲葉浩志
稲葉浩志（B’z）が21日、全国ホール・アリーナツアー『Koshi Inaba LIVE 2026-2027 〜enV〜』の開催を発表した。
2026年9月にスタートを切る今ツアーは、1stソロアルバム『マグマ』の発売（1997年1月29日）からソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアー。
サポートメンバーは、Shane Gaalaas（Dr）, 徳永暁人（B）, Duran（G）, Sam Pomanti（Key）が参加。
ツアー情報Koshi Inaba LIVE 2026-2027 〜enV〜＜ホール公演＞9月18日（金）広島／広島文化学園HBGホール9月20日（日）山口／KDDI維新ホール メインホール9月22日（火・休）岡山／津山文化センター 大ホール9月23日（水・祝）岡山／津山文化センター 大ホール10月2日（金）山梨／YCC県民文化ホール（県民文化ホール）大ホール10月4日（日）群馬／美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）シルクホール10月12日（月・祝）奈良／なら100年会館 大ホール10月18日（日）茨城／ザ・ヒロサワ・シティ会館10月24日（土）栃木／栃木県総合文化センター メインホール10月27日（火）神奈川／横須賀芸術劇場 大劇場10月31日（土）沖縄／沖縄コンベンションセンター 劇場棟11月1日（日）沖縄／沖縄コンベンションセンター 劇場棟11月5日（木）大分／iichikoグランシアタ11月7日（土）福岡／福岡市民ホール 大ホール11月8日（日）福岡／福岡市民ホール 大ホール11月14日（土）北海道／札幌文化芸術劇場hitaru11月16日（月）北海道／帯広市民文化ホール 大ホール11月20日（金）福島／けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール11月22日（日）宮城／仙台サンプラザホール11月23日（月・祝）秋田／あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール11月28日（土）和歌山／和歌山県民文化会館 大ホール11月30日（月）京都／京都ロームシアター メインホール12月4日（金）愛媛／松山市民会館 大ホール12月6日（日）香川／レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール12月11日（金）三重／三重県文化会館 大ホール12月13日（日）岐阜／長良川国際会議場 メインホール12月18日（金）福井／福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール12月20日（日）石川／本多の森 北電ホール＜アリーナ公演＞1月9日（土）兵庫／GLION ARENA KOBE1月10日（日）兵庫／GLION ARENA KOBE1月16日（土）愛知／ポートメッセなごや 第1展示館1月17日（日）愛知／ポートメッセなごや 第1展示館1月23日（土）宮城／宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ1月28日（木）神奈川／Kアリーナ横浜1月30日（土）神奈川／Kアリーナ横浜1月31日（日）神奈川／Kアリーナ横浜サポートメンバーShane Gaalaas（Dr）, 徳永暁人（B）, Duran（G）, Sam Pomanti（Key）https://bz-vermillion.com/en5/