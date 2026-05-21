EXIT・兼近、高橋ひかるとスキンケアブランドのイベント共演「肌がサバンナ状態」
モデル・俳優の高橋ひかる（※高＝はしご高）、お笑いコンビ・EXIT（りんたろー。、兼近大樹）が21日、都内で行われた『LisBlanc（リスブラン）』アンバサダー就任イベントに参加した。
【全身ショット】お姫様みたい…光沢あるブルードレスで登場した高橋ひかる
イベントでは、スキンケアについて学んだ3人。兼近は「楽しく自由にやらせていただいた。最近、肌がサバンナ状態。それを潤す意味でもありがたい」と笑顔を見せ、りんたろー。は「乾燥はよくないですからね」と相づち。そんなりんたろーはイベントの感想について「ステキな商品と出会うことができた。それを皆さんに知ってもらうこともできた。いろんな意味で刺激的でした」と振り返っていた。
『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブランドとなる。高橋がアンバサダーに就任した。
【全身ショット】お姫様みたい…光沢あるブルードレスで登場した高橋ひかる
イベントでは、スキンケアについて学んだ3人。兼近は「楽しく自由にやらせていただいた。最近、肌がサバンナ状態。それを潤す意味でもありがたい」と笑顔を見せ、りんたろー。は「乾燥はよくないですからね」と相づち。そんなりんたろーはイベントの感想について「ステキな商品と出会うことができた。それを皆さんに知ってもらうこともできた。いろんな意味で刺激的でした」と振り返っていた。
『LisBlanc（リスブラン）』は、「ゆらぎ肌に、攻めの選択肢を。」をコンセプトに、肌の調子が不安定な時でも、前向きな気持ちでスキンケアに取り組めるスキンケアブランドとなる。高橋がアンバサダーに就任した。