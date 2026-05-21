町田啓太、写真集ジャンルで自身初1位 東京・ソウル・台北で撮影【オリコンランキング】
俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook 「sign」』が、21日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上1.0万部で自身初の1位を獲得した。
【写真】町田啓太のお気に入りカット ピザパーティーでスタイリッシュに食べる
2019年に発売されたファースト写真集『町田啓太ファースト写真集 BASIC』以来、約6年ぶりとなる本作は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3人が撮影した。初の書き下ろしエッセイも収録され、町田の「今」を立体的に表現した一冊となっている。3冊セット計240ページの大ボリュームで、特製ケースに封入された仕様となる。
町田は刊行にあたり、「まだまだ少ない年月ではありますが、歩みを止めず15年やってきて感じてきたもの、素直な気持ちなど、恥ずかしながら少し文章にもしてみたりしているので、現在地の自分をこの本にたくさん詰め込んでいます。」などと公式コメントを寄せている。
※「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026/5/25付：集計期間：2026年5月11日（月）〜5月17日（日）＞
【写真】町田啓太のお気に入りカット ピザパーティーでスタイリッシュに食べる
2019年に発売されたファースト写真集『町田啓太ファースト写真集 BASIC』以来、約6年ぶりとなる本作は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3人が撮影した。初の書き下ろしエッセイも収録され、町田の「今」を立体的に表現した一冊となっている。3冊セット計240ページの大ボリュームで、特製ケースに封入された仕様となる。
※「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026/5/25付：集計期間：2026年5月11日（月）〜5月17日（日）＞