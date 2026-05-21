町田啓太『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook 「sign」』（出版社：小学館／2026年5月12日発売）撮影／小見山 峻

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　俳優・町田啓太の活動15周年を記念したアニバーサリーフォトブック『KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook 「sign」』が、21日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、週間売上1.0万部で自身初の1位を獲得した。

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　2019年に発売されたファースト写真集『町田啓太ファースト写真集 BASIC』以来、約6年ぶりとなる本作は、東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域で、それぞれの地で活躍するフォトグラファー3人が撮影した。初の書き下ろしエッセイも収録され、町田の「今」を立体的に表現した一冊となっている。3冊セット計240ページの大ボリュームで、特製ケースに封入された仕様となる。

　町田は刊行にあたり、「まだまだ少ない年月ではありますが、歩みを止めず15年やってきて感じてきたもの、素直な気持ちなど、恥ずかしながら少し文章にもしてみたりしているので、現在地の自分をこの本にたくさん詰め込んでいます。」などと公式コメントを寄せている。

※「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。

＜クレジット：オリコン調べ　2026/5/25付：集計期間：2026年5月11日（月）〜5月17日（日）＞