将棋の団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に出場する「サウスゴッツ大阪」のチーム動画が公開され、盤上の厳しい表情からは想像もつかないような棋士たちの姿がファンの間で話題を呼んだ。

【映像】「もてきん体操」に挑むメンバー（実際の映像）

今回のチーム動画は、将棋のまちである大阪府高槻市でのロケとなった。動画の冒頭、サウスゴッツ大阪で監督を務めるの畠山鎮八段（56）が「前回予選リーグで負け越したため、体力が必要だ」と熱弁を振るい、斎藤慎太郎八段（33）や山下数毅四段（17）らメンバー全員がジャージ姿で集結。「頭脳ではなく肉体的に自分を追い込んでいきたい」と意気込むメンバーたちだったが、待ち受けていたのは予想以上の過酷なトレーニングだった。

彼らが挑戦したのは、高槻市で親しまれているご当地の「もてきん体操」だ。「音楽に合わせて簡単に踊れる」という触れ込みで始まったものの、実際には“かかと落とし”や“ランジ”といった足腰を深く沈める本格的な動きが次々と要求され、開始早々から全員の動きが怪しくなっていく。

普段は盤上で深い読みと冷静な判断を見せる棋士たちだが、この日ばかりは全くの別人のようだった。慣れない動きの連続に、普段は涼やかな表情で盤に向かう斎藤八段すら「体つってきたな」、畠山八段も「いや無理です。無理です」と早々に悲鳴を上げ、最年少の山下四段も思わず「全てが難しいです…」と絶望顔を浮かべてしまう事態となった。

将棋の対局とは違う筋肉を使い、ひたすら悪戦苦闘する棋士たち。最後はなんとか全員でやり遂げたものの、息を切らしながら四苦八苦する彼らの姿は、普段のスマートなイメージとのギャップが満載。ファンにとってはたまらない、笑いに包まれた決起集会となった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロック（関東・関西は各2チーム）に分けた全8チームによって競う団体戦。各チームは8名の監督と、ドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成され、総勢40名が地域の威信をかけて戦う。5月30日から予選がスタートし、勝ち上がったチームによる準決勝および決勝戦は8月に生中継で実施される。

（ABEMA／将棋チャンネルより）