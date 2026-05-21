マツコ「すげぇな！」街で見かけると思わず興奮する光景　有吉も「東京だよね」としみじみ

5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、「街中で見かけるとテンションが上がるものはありますか？」という視聴者からの投稿をきっかけに熱いトークを繰り広げた。

【映像】マツコ、街中で見かけると思わず興奮するもの 有吉も「東京だよね」としみじみ

マツコは「めちゃくちゃなランボルギーニとか見たら、ちょっと（テンションが）上がるよね」と告白。「めちゃくちゃなのいるじゃん、たまに。コガネムシみたいな色してるやつとか」と具体例を挙げると、有吉も「あぁ、すごいのね」と納得の声を上げた。

マツコはさらに「痛車にしてるランボルギーニとかあるじゃん。アニメキャラみたいなのが描いてあるやつとか。ああいうの見ると『すげぇな！』って。『こいつらは許そう』って思う」と独自の基準を明かし、スタジオの笑いを誘う。

こうした奇抜なランボルギーニが存在することに対し、有吉が「東京だよね」としみじみ呟くと、マツコも「東京ってすごいよね。たまに本当すごいのがある」と同意。都会ならではの圧倒されるような光景に、2人ともあらためて感心していた。