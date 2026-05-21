久保建英「かわいい」→中村敬斗「あ、バレた」ファンからも絶賛の声「眼福」「凄すぎる」
スタッド・ランスのFW中村敬斗が18日にインスタグラム(@nakamura.keito)を更新し、日本への帰国を報告した。
今季はフランス2部で14ゴール2アシストの活躍を見せ、1部クラブからの関心も報じられている中村。今夏には日本代表として2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会が控えている。
世界の大舞台での活躍が期待される中、インスタグラムで「帰国しました」と写真を投稿。車内で自身がアンバサダーを務めるダブルプレスジュース『Vicca(ヴィッカ)』を飲む姿が収められている。
これに代表でチームメイトのソシエダMF久保建英(@takefusa.kubo)が「人差し指かわいい」と反応。中村は「あ、バレた」とユーモアを交えて返答していた。
また、Viccaのアカウント(@vicca_juice)は「帰国の道のりにViccaを思い出してくださったこと、ファンの皆さまと一緒に、私たちも嬉しく拝見しています どうぞゆっくりとお身体を休めてくださいね」と、ねぎらいの言葉を送っている。
ファンからも「おかえりなさい」「長旅お疲れさまでした」「W杯全力で応援してます」「もう何してもカッコいい」「どこから見ても眼福」「時計かっこよ」「シャレオツです」「なんでこんな何気ない1枚がイケメンなんや凄すぎる」といったコメントが寄せられた。
今季はフランス2部で14ゴール2アシストの活躍を見せ、1部クラブからの関心も報じられている中村。今夏には日本代表として2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会が控えている。
世界の大舞台での活躍が期待される中、インスタグラムで「帰国しました」と写真を投稿。車内で自身がアンバサダーを務めるダブルプレスジュース『Vicca(ヴィッカ)』を飲む姿が収められている。
また、Viccaのアカウント(@vicca_juice)は「帰国の道のりにViccaを思い出してくださったこと、ファンの皆さまと一緒に、私たちも嬉しく拝見しています どうぞゆっくりとお身体を休めてくださいね」と、ねぎらいの言葉を送っている。
ファンからも「おかえりなさい」「長旅お疲れさまでした」「W杯全力で応援してます」「もう何してもカッコいい」「どこから見ても眼福」「時計かっこよ」「シャレオツです」「なんでこんな何気ない1枚がイケメンなんや凄すぎる」といったコメントが寄せられた。
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