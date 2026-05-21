W杯への影響は? ブラジル代表にサプライズ復帰のネイマール、負傷が明らかに
サントスがブラジル代表FWネイマールについて、ふくらはぎに軽度の負傷と浮腫を抱えていることを明らかにした。スペイン『ムンド・デポルティーボ』が伝えている。
クラブ側の説明では、ネイマールは順調に回復しており、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた代表合宿への参加に支障はない模様。また、サントスのメディカル部門責任者のロドリゴ・ゾガイブ氏によれば、来週にはプレー可能な状態に戻る見込みだという。
この負傷を受け、ネイマールは20日に行われたコパ・スダメリカーナのサン・ロレンソ・デ・アルマグロ戦の招集メンバーから外れた。ブラジルメディアは深刻な状態ではないと報じており、クラブは慎重にコンディション調整を進める方針としている。
現在34歳のネイマールは左膝の大怪我に見舞われた2023年10月以降、代表から遠ざかっていたが、今月18日に発表されたW杯メンバーにサプライズ選出。このまま参戦すれば自身4度目のW杯となる。
クラブ側の説明では、ネイマールは順調に回復しており、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けた代表合宿への参加に支障はない模様。また、サントスのメディカル部門責任者のロドリゴ・ゾガイブ氏によれば、来週にはプレー可能な状態に戻る見込みだという。
現在34歳のネイマールは左膝の大怪我に見舞われた2023年10月以降、代表から遠ざかっていたが、今月18日に発表されたW杯メンバーにサプライズ選出。このまま参戦すれば自身4度目のW杯となる。