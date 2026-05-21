西野カナ×NiziU、MAZZEL×ガチャピン・ムックが音楽番組『STAR』で夢のコラボ！新企画「スター人生ソングス」初回ゲストは綾瀬はるか

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フジテレビの音楽番組『STAR』が5月28日19時より放送。西野カナ×NiziU、MAZZEL×ガチャピン・ムックによる夢のコラボステージが実現、新企画「スター人生ソングス」には綾瀬はるかが登場する。

■出演アーティスト

綾瀬はるか

西野カナfeat.NiziU

MAZZEL

ME:I（MIU、AYANE、TSUZUMI）

紫 今

森山直太朗

※五十音順

■新企画「スター人生ソングス」始動！初回ゲストは綾瀬はるか

5月28日の放送では、人生を彩った楽曲とともに、スターの知られざる素顔をひもといていく新企画「スター人生ソングス」がスタート。

記念すべき1回目のゲストとして登場する国民的俳優・綾瀬はるか。人生を彩る“思い出ソング5選”として、幼少期によく聴いていたという曲や、初めて買ったCDなど、貴重なエピソードとともに名曲を振り返る。

さらに、ライブに足を運んだことのあるアーティストの魅力も熱くコメント。綾瀬の素顔が垣間見られる機会を見逃さないようにしよう。

■西野カナ×NiziUが夢のコラボ

2008年のメジャーデビュー以降、リアルな恋愛観を綴った歌詞と類まれな歌声で絶大な支持を集め、楽曲のトータルダウンロード数は驚異の5,800万を超える日本を代表する歌姫・西野カナ。2024年6月に活動再開を宣言し、同年11月に開催された復帰後初のライブはチケットが即日完売、6月から自身8年ぶりとなる全国ホールツアー『西野カナTOUR 2026“HEART BEAT”』の開催を控えている。

NiziUは、4月にリリースした2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、1stアルバムから6作連続となるオリコン週間アルバムランキング首位を獲得。女性グループアーティスト史上2組目となる快挙を成し遂げ、6月には2度目のドーム公演も控えている。

そんな西野が、人気ガールズグループのNiziUと奇跡のタッグを組んだ。今回は、西野とNiziUの夢のコラボレーションが実現した「LOVE BEAT」（西野カナ feat. NiziU） を披露。同楽曲は2026年度の『めざましテレビ』テーマソングに起用され話題を集めている。

TikTokなどのSNSで人気再燃中のパラパラの振付とともに、ハッピー溢れるコラボステージを届ける。

■MAZZEL×ガチャピン・ムック『ポンキッキーズ』名曲カバー

2025年11月にリリースした4thシングル「Only You」が、オリコン週間デジタルシングルランキングで自身初となる1位を獲得。4月からは初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 “Shall we hit the Banquet?”』を開催中のMAZZEL。

今回は、活動開始から53周年を迎えたガチャピン・ムックと、子ども向け番組『ポンキッキーズ』（1993年～2006年/フジテレビ系、2017年～2018年/BSフジ）のオープニングテーマとしておなじみの名曲、スチャダラパーがカバーした「Get Up And Dance」を披露する。

■森山直太朗『STAR』ナビゲーターに就任！最新ドラマ主題歌を披露も

2025年10月にはオリジナルアルバム『弓弦葉』と『Yeeeehaaaaw』をリリースし、10ヵ月に及ぶライブツアーを開催中の森山直太朗。精力的な活動を続ける森山が、今回披露するのは、4月18日に配信リリースされたばかりの最新曲「愛々」。連続ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBSテレビ系にて放送中）の主題歌として書き下ろされた同曲を、情感たっぷりに歌い上げる。

なお、森山直太朗は、上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターに就任。ポッドキャスト『森山直太朗が心地いいレディオ』などでトーク力にも定評のある森山と上垣アナが、アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか注目だ。

■ME:I からMIU、AYANE、TSUZUMI、新世代クリエイター・紫 今も登場

日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:Iから、MIU、AYANE、TSUZUMIの3名が登場。アニメ映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』（Netflixにて配信中）の劇中歌「Golden （Japanese Ver.）」を披露する。

さらに、5オクターブの声域を持つ圧倒的な歌唱力と、SNS総再生回数5億回を突破するバイラルヒットで話題沸騰中の23歳の新世代クリエイター・紫 今が登場し「New Walk」をパフォーマンス。見どころ満載の『STAR』は5月28日19時から放送。

(C)フジテレビジョン

■番組情報

フジテレビ系『STAR』

05/28（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/