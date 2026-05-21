Snow Manが横一列にずらり！圧巻オーラの黒衣装オフショットに「爆イケビジュ」「小顔脚長スタイルおばけたち」「ゆり組がセンターだ」「だてふかギュッてなっててかわいい」の声

【写真＆動画】Snow Man「SAVE YOUR HEART」MVオフショット（全2投稿）／LOOK VIDEO／『Mステ』出演時のオフショット

Snow Manの公式Xが、宮舘涼太主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題歌「SAVE YOUR HEART」の配信開始を告知。MVオフショットを公開し、注目を集めている。

■Snow Man、黒レザー衣装でクールな集合ショット

投稿では、「5月23日 0:00より 宮舘涼太 主演 テレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』主題歌『SAVE YOUR HEART』配信開始」と報告。

あわせて公開された写真には、グレーの壁とグリーンが印象的な空間で、Snow Manが横一列に並ぶ姿が収められている。

メンバーは黒を基調とした衣装でそろえ、レザーや光沢感のある素材を取り入れたクールなスタイリングを披露。それぞれが異なるシルエットをまといながらも、統一感のあるビジュアルで存在感を放っている。

SNSでは「だてふかギュッてなっててかわいい」「ゆり組がセンターだ」「黒衣装かっこよすぎる」「ビジュ良すぎ」「小顔脚長スタイルおばけたち」「爆イケビジュ」などの声が上がっており、配信開始を楽しみにするファンの声が集まっている。

■MVオフショット別カット

■LOOK VIDEO

■『ミュージックステーション』（Mステ）出演時のオフショット

Snow Man

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