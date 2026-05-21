稲葉浩志、全国ツアー開催決定！ソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアーに

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稲葉浩志が、全国ホール・アリーナツアー『Koshi Inaba LIVE 2026-2027 ～enV～』を開催することが決定した。

9月よりスタートを切る本ツアーは、1stソロアルバム『マグマ』の発売（1997年1月29日）からソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアーとなる。

■ツアー情報

『Koshi Inaba LIVE 2026-2027 ～enV～』

09/18（金） 広島・広島文化学園HBGホール

09/20（日） 山口・KDDI維新ホール メインホール

09/22（火・休） 岡山・津山文化センター 大ホール

09/23（水・祝） 岡山・津山文化センター 大ホール

10/02（金） 山梨・YCC県民文化ホール（県民文化ホール）大ホール

10/04（日） 群馬・美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）シルクホール

10/12（月・祝） 奈良・なら100年会館 大ホール

10/18（日） 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館

10/24（土） 栃木・栃木県総合文化センター メインホール

10/27（火） 神奈川・横須賀芸術劇場 大劇場

10/31（土） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

11/01（日） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟

11/05（木） 大分・iichikoグランシアタ

11/07（土） 福岡・福岡市民ホール 大ホール

11/08（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール

11/14（土） 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

11/16（月） 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

11/20（金） 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール

11/22（日） 宮城・仙台サンプラザホール

11/23（月・祝） 秋田・あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール

11/28（土） 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

11/30（月） 京都・京都ロームシアター メインホール

12/04（金） 愛媛・松山市民会館 大ホール

12/06（日） 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール

12/11（金） 三重・三重県文化会館 大ホール

12/13（日） 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

12/18（金） 福井・福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール

12/20（日） 石川・本多の森 北電ホール

［2027年］

01/09（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE

01/10（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE

01/16（土） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

01/17（日） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館

01/23（土） 宮城・宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ

01/28（木） 神奈川・Kアリーナ横浜

01/30（土） 神奈川・Kアリーナ横浜

01/31（日） 神奈川・Kアリーナ横浜

サポートメンバー：Shane Gaalaas（Dr）、徳永暁人（Ba）、Duran（Gu）、Sam Pomanti（Key）

■【動画】稲葉浩志「タッチ」MV

■関連リンク

ツアー詳細はこちら

https://bz-vermillion.com/en5/

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