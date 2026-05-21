鈴木福、SNS写真にツッコミ殺到！自分をフリー素材「デュエマなうに使っていいよ」に「不敵に笑ってて草」
俳優の鈴木福（21）が20日、自身のXを更新。人気カードゲーム『デュエルマスターズ』を楽しむ“フリー素材”写真を投稿すると、ネット上で「逆転できないくらい不利盤面だから苦笑いしてる説おもろい」などと話題になっている。
【写真】「デュエマなうに使っていいよ」ツッコミ殺到の鈴木福のオフショット
『デュエルマスターズ』好きな鈴木は、子どもの頃から遊んでおり、『デュエルマスターズ』のCMにも出演。今の鈴木が10歳だった頃の自身と出会い、対戦を通して、当時夢中になっていたワクワク・ドキドキする感情を思い出しながら、25年間受け継がれてきた「デュエマの楽しさ」を表現している。
今回Xに投稿されたのは、そんなCMのオフショットで「鈴木福とデュエマなうに使っていいよ」と、“フリー素材”宣言。これにネット上では「どう見ても負け確盤面でこの顔草」「シールド２枚破壊されてるのにあの余裕はなんなんだ笑」「手札事故を持ち前の演技力でごまかす鈴木福」。
「アホほど絶望的盤面で不敵に笑ってて草」「目線がちゃんと子供の頃の福さん視点なの良いな」などの声が出ている。
【写真】「デュエマなうに使っていいよ」ツッコミ殺到の鈴木福のオフショット
『デュエルマスターズ』好きな鈴木は、子どもの頃から遊んでおり、『デュエルマスターズ』のCMにも出演。今の鈴木が10歳だった頃の自身と出会い、対戦を通して、当時夢中になっていたワクワク・ドキドキする感情を思い出しながら、25年間受け継がれてきた「デュエマの楽しさ」を表現している。
「アホほど絶望的盤面で不敵に笑ってて草」「目線がちゃんと子供の頃の福さん視点なの良いな」などの声が出ている。