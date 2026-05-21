「ハリー・ポッター」の世界に“トムとジェリー”が登場 スタジオツアー東京で夏限定イベント開催
映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ー メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京／東京都練馬区）で、7月17日から人気アニメ『トムとジェリー』との初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」が開催される（8月31日まで）。
【画像】フロッグカフェの限定コラボレーションフード
1940年の誕生から85周年を迎えた『トムとジェリー』が、『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を祝う形でスタジオツアー東京に登場する。
期間中は、ホグワーツ魔法魔術学校のローブをまとったトムとジェリーと写真撮影ができるフォトスポットをロビーに設置。コラボレーションアートの携帯待受け画像のプレゼントもある。
さらに館内のレストラン、カフェ、ショップにひそむ“隠れトムとジェリー”を探して写真を撮り、SNSに投稿すると、抽選で100人に非売品のコラボトートバッグが当たるキャンペーンも実施される。
また、期間限定のコラボフードも販売。フロッグカフェでは、ジェリーの好物“チーズ”をイメージした「ジェリーのミニチーズアイス」（700円）が登場する。サクサクのパイ生地にクリームチーズアイスとチェダーチーズソースを重ね、チーズ型クラッカーを添えた一品で、ほんのり塩味のポップコーンとともに甘さとしょっぱさの両方を楽しめる。
さらに、ローブを着たトムとジェリーが描かれたラテアートも登場する。アイス・ホットともに780円で提供される。
フードホール、フロッグカフェ、バックロットカフェ、メインショップでの購入者限定コラボアートステッカーのプレゼントもある。
加えて、トムとジェリーが来場する限定グリーティングも実施予定。初回は7月17日午前11時30分から開催され、当日午前8時30分から11時までに入館し、フロッグカフェで対象のコラボフードを含む2000円以上を購入した先着30組に撮影整理券が配布される。そのほかの開催日程や参加条件は、後日公式サイトで発表される。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
All characters and elements （C） & TM WBEI and its affiliates. (s26)
【画像】フロッグカフェの限定コラボレーションフード
1940年の誕生から85周年を迎えた『トムとジェリー』が、『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を祝う形でスタジオツアー東京に登場する。
さらに館内のレストラン、カフェ、ショップにひそむ“隠れトムとジェリー”を探して写真を撮り、SNSに投稿すると、抽選で100人に非売品のコラボトートバッグが当たるキャンペーンも実施される。
また、期間限定のコラボフードも販売。フロッグカフェでは、ジェリーの好物“チーズ”をイメージした「ジェリーのミニチーズアイス」（700円）が登場する。サクサクのパイ生地にクリームチーズアイスとチェダーチーズソースを重ね、チーズ型クラッカーを添えた一品で、ほんのり塩味のポップコーンとともに甘さとしょっぱさの両方を楽しめる。
さらに、ローブを着たトムとジェリーが描かれたラテアートも登場する。アイス・ホットともに780円で提供される。
フードホール、フロッグカフェ、バックロットカフェ、メインショップでの購入者限定コラボアートステッカーのプレゼントもある。
加えて、トムとジェリーが来場する限定グリーティングも実施予定。初回は7月17日午前11時30分から開催され、当日午前8時30分から11時までに入館し、フロッグカフェで対象のコラボフードを含む2000円以上を購入した先着30組に撮影整理券が配布される。そのほかの開催日程や参加条件は、後日公式サイトで発表される。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. (s26)
All characters and elements （C） & TM WBEI and its affiliates. (s26)