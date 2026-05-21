日本銀行の小枝淳子審議委員は２１日、福岡市内での講演で、政策金利について「適切なペースで引き上げ、物価高への対応を進めていくことが適切だ」と述べた。

中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰が、国内の物価の上昇にも広く波及するリスクを念頭に、現在の緩和的な金融環境を調整するための利上げの継続に前向きな姿勢を示した。

小枝氏は「原油高が長期化してしまうリスクシナリオの可能性にも十分注意する必要がある」と指摘。日銀が２％の物価安定目標を掲げる中、中東情勢を受けて「基調的なインフレ率は今後２％を超えてくる可能性もある」と話した。

日銀は前回４月の金融政策決定会合で、原油価格の高騰が日本経済に与える影響を見極める必要があるとの判断から、政策金利を現在の０・７５％程度に３会合連続で据え置いている。

一方、４月会合では植田和男氏が日銀総裁に就任した２０２３年４月以降、初めて３人の審議委員（田村直樹氏、高田創氏、中川順子氏）が追加利上げを求めて政策金利の据え置きに反対した経緯がある。日銀は次回の決定会合を６月に開く。