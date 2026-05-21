【米国株人気ランキング】AI・半導体に強い関心、個人投資家は何を買った？
PayPay証券で2026年4月1日〜30日の期間に買付された米国株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。
4月は「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)」が1位となり、AI・半導体関連への強い関心が続く結果となりました。また、3月に米ナスダック市場へ新規上場した「PayPay ADS」も引き続き上位にランクイン。金関連ETFや半導体株、レバレッジ型ETFなども多くランクインし、成長期待と先行き不透明感への備えの双方を意識した売買が活発だったことがうかがえます。
○【米国株式】2026年4月人気銘柄ランキング
1位 半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)
2位 PayPay ADS
3位 半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍ETF)
4位 エヌビディア
5位 金(ゴールド)コース(SPDRゴールド・シェア)
6位 チャレンジコース(Direxion S&P500ブル3倍ETF)
7位 マイクロン・テクノロジー
8位 エヌビディアチャレンジコース(Direxion デイリー エヌビディア株ブル2倍ETF
)
9位 テクノロジーチャレンジコース(プロシェアーズ･ウルトラプロQQQ)
10位 マイクロソフト
○半導体関連の売買が活発に
1位は「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍)」、3位には「半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍)」が入り、半導体関連の値動きを狙う取引が活発だったことがうかがえます。そのほか、AI需要の拡大期待を背景に、4位「エヌビディア」、7位「マイクロン・テクノロジー」、12位「インテル」、16位「アドバンスト・マイクロ・デバイセズ」、19位「ブロードコム」など、半導体株が多くランクインしました。
2位には「PayPay ADS」が入りました。3月に米国ナスダック市場へ新規上場してから活発な売買が続いているようです。5位には「金(ゴールド)コース(SPDRゴールド・シェア)」も入り、株式市場が大きく上昇する中でも、地政学リスクや先行き不透明感に備える分散投資先として、金への関心も根強かったことがうかがえます。
○ランキングTOP30一覧
【米国株式売買代金】1〜5位
【米国株式売買代金】6〜10位
【米国株式売買代金】11〜15位
【米国株式売買代金】16〜20位
【米国株式売買代金】21〜25位
【米国株式売買代金】26〜30位
PayPay証券 「PayPay証券」は、はじめての方でもスマートフォンからカンタンに資産運用が始められるスマホ証券です。日米の有名企業の株式や投資信託を100円から購入できるほか、NISAにも対応。普段お使いのPayPayアプリ内からスムーズに資産運用が始められ、PayPayポイントを使った投資も可能です。「誰もが資産運用をはじめられる世界」を目指し、将来に向けた資産形成をサポートする身近な金融機関としてサービスを展開しています。 PayPay証券：https://www.paypay-sec.co.jp/ この著者の記事一覧はこちら
4月は「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)」が1位となり、AI・半導体関連への強い関心が続く結果となりました。また、3月に米ナスダック市場へ新規上場した「PayPay ADS」も引き続き上位にランクイン。金関連ETFや半導体株、レバレッジ型ETFなども多くランクインし、成長期待と先行き不透明感への備えの双方を意識した売買が活発だったことがうかがえます。
1位 半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)
2位 PayPay ADS
3位 半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍ETF)
4位 エヌビディア
5位 金(ゴールド)コース(SPDRゴールド・シェア)
6位 チャレンジコース(Direxion S&P500ブル3倍ETF)
7位 マイクロン・テクノロジー
8位 エヌビディアチャレンジコース(Direxion デイリー エヌビディア株ブル2倍ETF
)
9位 テクノロジーチャレンジコース(プロシェアーズ･ウルトラプロQQQ)
10位 マイクロソフト
○半導体関連の売買が活発に
1位は「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍)」、3位には「半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍)」が入り、半導体関連の値動きを狙う取引が活発だったことがうかがえます。そのほか、AI需要の拡大期待を背景に、4位「エヌビディア」、7位「マイクロン・テクノロジー」、12位「インテル」、16位「アドバンスト・マイクロ・デバイセズ」、19位「ブロードコム」など、半導体株が多くランクインしました。
2位には「PayPay ADS」が入りました。3月に米国ナスダック市場へ新規上場してから活発な売買が続いているようです。5位には「金(ゴールド)コース(SPDRゴールド・シェア)」も入り、株式市場が大きく上昇する中でも、地政学リスクや先行き不透明感に備える分散投資先として、金への関心も根強かったことがうかがえます。
○ランキングTOP30一覧
【米国株式売買代金】1〜5位
【米国株式売買代金】6〜10位
【米国株式売買代金】11〜15位
【米国株式売買代金】16〜20位
【米国株式売買代金】21〜25位
【米国株式売買代金】26〜30位
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