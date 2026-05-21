『STAGE:0』グランドファイナルの豪華出演キャストが解禁！また、出場エントリーの期限が延長！

株式会社テレビ東京、株式会社電通は、今年で８回目の開催となる高校対抗の全国eスポーツ大会『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026 (コカ·コーラ ステージゼロ イースポーツ ハイスクール チャンピオンシップ ニセンニジュウロク)』を開催します。

『STAGE:0』は、全国の高校生が同じ高校の仲間とチームを組み、学校代表として日本一を目指して戦う、国内最大級の高校対抗eスポーツ大会です。

全国予選を勝ち抜いた高校生たちが集う「全国大会グランドファイナル（決勝戦）」は、2026年8月14日（金）～16日（日）の3日間、大阪府大阪市の「COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール」にて開催いたします。

観覧は無料・予約不要。どなたでも会場で熱戦をご覧いただけるほか、YouTubeでの無料ライブ配信も実施予定です。





全国大会グランドファイナル(決勝戦)に豪華キャストの出演が決定！大会アンバサダーとして田中卓志、スペシャルサポーターとして丹生明里が全日出演することに加え、このたび全国大会グランドファイナルを盛り上げる豪華出演キャストが決定しました！

田中卓志

©『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026 実行委員会』 All rights reserved.

丹生明里

©『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026 実行委員会』 All rights reserved.



【日替わり豪華ゲスト】

・8月14日（金）［リーグ・オブ・レジェンド / ストリートファイター6］

ママタルト、NMB48



ママタルト

©『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026 実行委員会』 All rights reserved.



・8月15日（土）［ヴァロラント / ブロスタ］

ママタルト、本望あやか



ママタルト

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本望あやか

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・8月16日（日）［オーバーウォッチ/ ポケモンユナイト］

宮下草薙、リンダカラー∞



宮下草薙

©『STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026 実行委員会』 All rights reserved.

リンダカラー∞

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※大会アンバサダーの田中卓志、スペシャルサポーターの丹生明里は全日出演します。



大人気タイトル「ポケモンユナイト」が満を持して登場！

2021年7月にリリースされ、ポケットモンスターシリーズ初のチーム戦略バトルゲーム「ポケモンユナイト」が、満を持して『STAGE:0』の競技タイトルとして初登場します。世界累計2億ダウンロードを突破した人気タイトルです。

■同じ高校在学中の5人1組のチーム戦を採用！

『STAGE:0』初登場となる『ポケモンユナイト部門』では、5人1組のチーム戦で開催します。また、リザーバーの選定も各チームの任意で行うことができます。

初代王者に輝くのはどの高校！？



【ラストチャンス】出場エントリーの期限が延長！

初開催から毎年応募数を更新している『STAGE:0』ですが、今年もより多くの高校生に参加いただけるよう、本日5月21日（木）に締め切り予定だったエントリー期間の延長を決定いたしました。

さぁ、ガチ勢も、エンジョイ勢も。高校生なら誰でも挑戦できる、年に一度の舞台です。たくさんのご応募をお待ちしております！



【変更後のエントリー締め切りスケジュール】

5月25日（月）17時締め切り：クラッシュ・ロワイヤル / ヴァロラント

6月1日（月）17時締め切り：ストリートファイター6 / ポケモンユナイト

6月8日（月）17時締め切り：オーバーウォッチ / リーグ・オブ・レジェンド

6月15日（月）17時締め切り：ブロスタ / フォートナイト



≪大会概要≫

【大会名】 Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2026

【グランドファイナル日時】 2026年8月14日（金）～16日（日）

【グランドファイナル開催地】 COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール

【出演者】 8月14日（金）田中卓志、丹生明里、ママタルト、NMB48

8月15日（土）田中卓志、丹生明里、ママタルト、本望あやか

8月16日（日）田中卓志、丹生明里、宮下草薙、リンダカラー∞

【公式HP】 https://stage0.jp/

【公式X】 @stage0_jp

【公式YouTube】 @stage0