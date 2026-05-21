KADOKAWAは、オンラインくじサービス「くじ引き堂」において「『瑠璃の宝石』オンラインくじ」を5月28日12時より6月25日11時59分まで販売する。発送予定は9月上旬から10月上旬。価格は1回770円（別途配送手数料あり）。

本商品は、TVアニメ「瑠璃の宝石」に登場する谷川瑠璃と荒砥凪を天使＆悪魔姿でデザインしたオリジナル商品が手に入るオンラインくじ。賞等級は5等級が用意されている。

S賞には「選べる！BIGタペストリー（全2種）」が、A賞には「選べる！A3クリアポスター（全3種）」が、B賞には「アクリルスタンドフィギュア（全6種）」がラインナップされている。

また、「10連セット」を購入した人には「ミニブロマイド（全4種）」が1枚ランダムにプレゼントされる。

□「『瑠璃の宝石』オンラインくじ」

「『瑠璃の宝石』オンラインくじ」ラインナップ

S賞：選べる！BIGタペストリー（全2種） A賞：選べる！A3クリアポスター（全3種） B賞：アクリルスタンドフィギュア（全6種） C賞：アクリルカード（全10種） D賞：缶バッジ（全12種） 【ラインナップ】【S賞：選べる！BIGタペストリー（全2種）】【A賞：選べる！A3クリアポスター（全3種）】【B賞：アクリルスタンドフィギュア（全6種）】【C賞：アクリルカード（全10種）】【D賞：缶バッジ（全12種）】【おまけキャンペーン】

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