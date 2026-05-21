アニメ『天は赤い河のほとり』キャストに大野智敬、青木志貴、榎木淳弥ら発表 メインビジュアルも公開
7月放送開始となるアニメ『天（そら）は赤い河のほとり』（日本テレビ、BS日テレ）の声優キャストとして、大野智敬、青木志貴、川井田夏海、松岡美里、石谷春貴、榎木淳弥、神尾晋一郎の出演が解禁となった。併せて、主人公ユーリに立ちはだかる激動の未来を予感させるメインビジュアルも公開された。
【写真】ユーリに立ちはだかる激動の未来を予感！メインビジュアル
今年画業45周年を迎える漫画家・篠原千絵の代表作で、累計発行部数2000万部を超える同名漫画を、篠原千絵作品として初めてテレビアニメ化する本作。数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された少女が自らの手で運命を切り開く、本格大河ロマンだ。監督は小林浩輔、アニメーション制作をタツノコプロが手掛ける。
現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）はある日突然、紀元前14世紀のヒッタイト帝国にタイムスリップしてしまう。戸惑うユーリが出会ったのは、帝国の皇位継承最有力候補と目される皇子カイル。
側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心をつかみ、戦いの女神イシュタルとして名をはせるようになる。現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、そしていつしか思いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、ユーリの選ぶ道とは…？
今回解禁されたのは、主人公ユーリが古代のヒッタイト帝国で出会う多彩なキャラクターたちを演じる声優キャスト陣。
幼い頃よりカイルの側に控える忠臣キックリ役を大野智敬、武器をとらせたら男たちにひけをとらないほどの使い手であるハッティ族の娘ハディ役に青木志貴、その双子の妹リュイ役に川井田夏海、シャラ役に松岡美里。
さらにカイルが率いるヒッタイト軍の戦車隊長カッシュ役を石谷春貴、弓兵隊長ルサファ役を榎木淳弥、歩兵隊長ミッタンナムワ役を神尾晋一郎が演じる。
メインビジュアルには、暁の明星が輝く空を背景に、剣を高々と掲げ決然とたたずむユーリの姿が描かれている。過酷な運命に翻弄されながらも、自らの手で道を切り開こうとするユーリの強い覚悟を感じさせる本ビジュアルには、ヒッタイト帝国の第3皇子カイル、第4皇子ザナンザに加え、我が子の皇位継承に固執するナキアが悪賢そうな笑みを浮かべている姿。さらに、冷酷非情なミタンニの王太子マッティワザ（黒太子）が、腕を組み、ユーリに冷たい視線を向ける姿が緊迫感をあおり、これからユーリに待ち受ける試練と、激動の未来を予感させる。
アニメ『天は赤い河のほとり』は、日本テレビにて7月7日より毎週火曜25時35分、BS日テレにて7月8日より毎週水曜24時放送。
【写真】ユーリに立ちはだかる激動の未来を予感！メインビジュアル
今年画業45周年を迎える漫画家・篠原千絵の代表作で、累計発行部数2000万部を超える同名漫画を、篠原千絵作品として初めてテレビアニメ化する本作。数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された少女が自らの手で運命を切り開く、本格大河ロマンだ。監督は小林浩輔、アニメーション制作をタツノコプロが手掛ける。
側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心をつかみ、戦いの女神イシュタルとして名をはせるようになる。現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、そしていつしか思いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、ユーリの選ぶ道とは…？
今回解禁されたのは、主人公ユーリが古代のヒッタイト帝国で出会う多彩なキャラクターたちを演じる声優キャスト陣。
幼い頃よりカイルの側に控える忠臣キックリ役を大野智敬、武器をとらせたら男たちにひけをとらないほどの使い手であるハッティ族の娘ハディ役に青木志貴、その双子の妹リュイ役に川井田夏海、シャラ役に松岡美里。
さらにカイルが率いるヒッタイト軍の戦車隊長カッシュ役を石谷春貴、弓兵隊長ルサファ役を榎木淳弥、歩兵隊長ミッタンナムワ役を神尾晋一郎が演じる。
メインビジュアルには、暁の明星が輝く空を背景に、剣を高々と掲げ決然とたたずむユーリの姿が描かれている。過酷な運命に翻弄されながらも、自らの手で道を切り開こうとするユーリの強い覚悟を感じさせる本ビジュアルには、ヒッタイト帝国の第3皇子カイル、第4皇子ザナンザに加え、我が子の皇位継承に固執するナキアが悪賢そうな笑みを浮かべている姿。さらに、冷酷非情なミタンニの王太子マッティワザ（黒太子）が、腕を組み、ユーリに冷たい視線を向ける姿が緊迫感をあおり、これからユーリに待ち受ける試練と、激動の未来を予感させる。
アニメ『天は赤い河のほとり』は、日本テレビにて7月7日より毎週火曜25時35分、BS日テレにて7月8日より毎週水曜24時放送。