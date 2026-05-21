“世界で最も美しい顔100人”林ゆめ「10杯飲んだ！」 笑顔のほろ酔いショットに反響
タレントの林ゆめが20日にInstagramを更新。笑顔のほろ酔いショットを披露すると、ファンから「めちゃくちゃカワイイ」「楽しそう〜」といった反響が集まった。
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林夢のグラビアオフショット
林が「ホッピーって酔うよね」と投稿したのは渋谷横丁で“昼飲み”した際のオフショット。写真には白Tシャツ姿の林が笑顔でジョッキを掲げる様子が収められている。投稿の中で林は「10杯飲んだ！」と明かしつつ「次はどこ行こっ」とつづっている。
彼女のオフショットに、ファンからは「バッチリめちゃくちゃカワイイです♪」「笑顔が綺麗」「めっちゃ楽しそう〜」などの声が相次いでいる。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林夢のグラビアオフショット
林が「ホッピーって酔うよね」と投稿したのは渋谷横丁で“昼飲み”した際のオフショット。写真には白Tシャツ姿の林が笑顔でジョッキを掲げる様子が収められている。投稿の中で林は「10杯飲んだ！」と明かしつつ「次はどこ行こっ」とつづっている。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）