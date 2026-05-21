大谷5回0封降板の1分後…球団が選んだ1枚に熱狂「たまらん」「痺れました」 打者でも衝撃8号
敵地パドレス戦
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放った。投げては5回88球を投げ、3安打4奪三振無失点の好投でマウンドを降りた。その1分後、ドジャースが公開した写真がファンを熱狂させている。
初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7キロ）の高めフォーシームを強振。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の打球は中堅フェンスを越える8号となった。
その裏、投手としてマウンドに上がった大谷は2三振を奪って三者凡退に抑えた。最後は98.7マイル（約158.8キロ）のフォーシームで3番シーツを空振り三振に斬った。3回までは9者連続でアウトに切り、4回は2死一、二塁のピンチもボガーツを中飛に。5回は1死満塁の大ピンチを迎えたが、外角低めへのスイーパーでタティスJr.を併殺打に打ち取った。
降板から1分後、球団公式Xは大谷が拳を握りながら絶叫する写真を公開。降板直後のタイムリーな更新に、日本ファンからは次々とコメントが書き込まれた。
「いい写真！仕事が早い」
「今年1番の雄叫びいただきました！」
「お疲れ様 痺れました」
「たまらん」
「このオラオラ谷さんマジで好きです」
「吠え谷最高です」
大谷は4登板ぶりの投打二刀流出場で大活躍した。
（THE ANSWER編集部）