俳優のカルーセル麻紀が２１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

番組では、気温が上がり梅雨を迎える高温多湿のこれからの時期に脳梗塞（こうそく）、心筋梗塞に注意が必要になってくることを受け、さらに第三の梗塞と言われる「足梗塞」にも注意が必要になってくることを特集した。

正式名称が「下肢閉塞性動脈硬化症」と呼ばれる「足梗塞」は、足の血管が詰まり、痛みを伴って歩行に支障を来す病気で日本国内では、高齢者を中心に、１００万人程度の患者がいるとされていることを番組は伝えた。

現在、８３歳のカルーセルは、かつて「足梗塞」を経験。スタジオで手術の末、克服した実体験を告白した。

その中で手術後に足の左右複数箇所で動脈硬化を繰り返し約１５年間で計１０回の手術を受けたことを明かした。さらに２０２０年には脳梗塞を発症し病を乗り越えたことを伝えた。

健康の維持に現在、カルーセルが階段の上り下り、毎日、自宅内で７０００歩ウォーキング。庭の草むしりを行い、しゃがむ動作をして足を動かすなどの運動をしていることを紹介。これにカルーセルはウォーキングについて「最初、３００歩しか歩かなかったんですね。それが３０００歩になって、５０００歩になって、今は毎日７０００歩」と明かした。

さらに「あとストレッチ」と明かすと、イスから立ちあがって両膝を伸ばしたまま前屈した。両手が床に着くやわらかさに出演者は「すごい」と絶賛。カルーセルは「最初は届かなかったんですよ。でもやってるうちに、だんだんこうやって届くようになって」と明かした。

これにコメンテーターで元テレビ朝日社員の玉川徹氏が「羽鳥さん全然曲がらないよね？」と突っ込むと司会の羽鳥慎一アナウンサーは「生まれてから地球触ったことないんです」と同じように前屈したが、両手はまったく床につかずスタジオは和やかな笑いに包まれた。

この姿にカルーセルは「羽鳥さん、テレビ見ながらでもいいですから。私もできなかったんですよ。ものすごい痛いんですけど、これは我慢。３日でできます」などとアドバイスを送っていた。