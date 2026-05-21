◆米大リーグ パドレス０―４ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に自身４登板ぶりとなる二刀流出場を果たし、メジャー史上初となる投手の初回初球先頭打者アーチを放った。７戦連続安打をマークするなど３打数１安打１四球１打点で、投手としては今季最短５回を３安打無失点に抑え、今季４勝目を手にした。チームは１３連戦の最終戦を勝利で飾り、宿敵パドレスに連勝で８勝５敗と勝ち越しで終えた。

４月２２日の敵地・ジャイアンツ戦以来、１か月＆４登板ぶりとなったリアル二刀流。１回表先頭の１打席目には、初球を捉えて８号先頭打者本塁打を放った。通算２７本目となる初回先頭打者アーチ。敵地での１回表先頭で初球を先頭弾にする“プレーボール弾”はメジャー通算３本目だが、ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によれば、投手の初回初球先頭弾は史上初の快挙だ。

投げては、５回８８球を投げ、３安打無失点、４奪三振、最速１００・２マイル（約１６１・３キロ）をマークし、今季４勝目。３点リードの５回は、途中出場のジョンソン、続くカステラノスに２者連続安打を浴びて無死一、三塁。ロレアノの投ゴロでは三塁走者を１度見て二塁に送球したことで、併殺を奪えずに１死一、三塁。二盗を許して四球も与えて１死満塁とピンチは広がった。それでもタティスを遊ゴロ併殺打に打ち取ると大きくほえた。防御率は０・７３となったが、規定投球回には１イニング足りず、今季最短の５回での降板となった。

打線も１点リードの２回にＴ・ヘルナンデスの犠飛で追加点を挙げると、５回には先頭・大谷、続くベッツが２者連続四球を選んでチャンスを作ると、タッカーの右前打で３点目を入れた。チームは１３連戦を８勝５敗で乗り切り、翌日の休養日を挟んで２２日（同２３日）からは敵地・ブルワーズ戦に臨む。