敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。1回の第1打席では今季8号となる先頭打者弾。投げては5回を投げて、88球3安打無失点、4奪三振。5回の満塁のピンチも見事に抑える快投を見せると、米記者も次々に称賛の声をあげている。

まずは打撃で見せた。球審のプレーボールからわずか12秒後、パドレス先発バスケスの初球、高め153キロを振り抜いた。高々と舞い上がった当たりは右翼スタンドに吸い込まれた。打球速度111.3マイル（約179.1キロ）、飛距離398フィート（約121.3メートル）の一発だった。

その後、マウンドに上がった大谷は、3回までパーフェクトに抑える最高の立ち上がり。5回には連打と四球で1死満塁のピンチを迎えたが、タティスJr.を外角への87.2 マイル（約140キロ）のスイーパーで遊併殺打に打ちとると、渾身のガッツポーズ。マウンド上で雄叫びをあげた。

大谷はこの回限りで降板し、指名打者に入った。見事な快投には、現地記者も反応している。ドジャース地元ラジオ局「KLAC」のドジャース番組でホストを務めるデビッド・ヴァセイ氏は、自身のXに「オオタニは満塁の場面でフェルナンド・タティスJr.を併殺打に打ち取り、感情を爆発させた」と投稿した。

米誌「スポーツ・イラストレイテッド」のドジャース専門サイトのノア・カムラス記者は自身のXに「なんてことだ」と投稿。「ショウヘイ・オオタニはフェルナンド・タティスJr.をダブルプレーに打ち取り、イニングを終えた。オオタニは5回無失点。防御率は0.73まで下がった」と続けている。

またスポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ケイティー・ウー記者は、「今シーズン最もプレッシャーがかかる場面の一つに直面した。ショウヘイ・オオタニはパドレスの下位打線を相手に満塁のピンチを招き、マウンドに駆け寄られた。しかし、フェルナンド・タティスJr.を初球で6-4-3のダブルプレーに打ち取り、ピンチを回避した」と、首位攻防戦で見せた投球に称賛の声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）