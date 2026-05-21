昨年８月末で、正社員として働いていたゲーム会社「ＳＥＧＡ」を退社した、フリーの内田敦子アナウンサー（３９）。ラフな衣装姿をアップした。

２０日に自身のインスタグラムを更新し「『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』１ｓｔＳｔａｇｅ上映イベント、ありがとうございました」。大ファンである「ジョジョの奇妙な冒険」のイベントに出演したという。「スタッフさんからは、『暑いので無理にパーカー着用しなくても大丈夫ですよ』と言っていただいたのですが、着用するとジョジョの魅力をお届けするチームの一員になれたような感じがしてとっても嬉（うれ）しいので、この日は自ら率先して着させていただきました！笑 これだからいいんですよ、これが！！！」と衣装チョイスに大満足。「ジョジョファンだらけのイベントはやっぱり楽しいッ！またジョジョファンの皆さんと一緒に楽しめる機会がありますように」とつづった。

ラフなパーカーに、透け感のあるロングスカートを合わせ、甘辛コーデに仕上げた。腰に手を当ててポーズを取り、フォロワーは「いつもいつも可愛いですね」「敦子さん、可愛いから何を着ても似合います」「お似合いで可愛い」「素敵な写真」の声を寄せた。

内田アナは２００９年４月に東日本放送に入社。１２年３月に退社し、その後フリーアナウンサーとして活動。同年１０月から日本テレビ系「Ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ」のキャスターを務め、カルチャーコーナーなどを担当。約１０年間出演し、２２年９月に同番組を卒業した。

大のゲーム好きとして知られ、自身のユーチューブチャンネルではゲーム実況を披露。２０年９月にはｅスポーツの大会にも出場した。３６歳だった２３年７月１日付で「ＳＥＧＡ」に転職して正社員に。２４年４月には武蔵野美術大学の通信教育課程に入学したことを報告。「三年次編入」で入学したことを明かし「学芸員課程も履修する予定のため、最短の２年での卒業は難しそう…何年で卒業できるのか未知数すぎる」と伝えている。

２５年８月末でＳＥＧＡを退職。「邪推を招かないよう、念のためにお伝えさせていただきますと“円満退社”です」と強調し、今後については「これまでフリーアナウンサーと会社員のダブルワークで活動してきましたが、今後は以前同様、セントフォース所属のフリーアナウンサーとして活動を続けてまいります」と記した。「退職を決めた理由」も明かし「ダブルワークに配信活動も重なり、丸一日休む日がほとんどない状況が続く中、全力で走ってきました。自分で選び取った働き方ではありましたが、その結果、生活に見えない歪みが生じていると感じたためです。一時は家族の健康不安も重なり、精神的にきつい時期もありました」と説明している。