日本の食卓に欠かせない納豆。その独特の香りと粘り気に、理性を失ってしまう犬もいるようだ。



【写真】怖っ！目がイッちゃってますね

今、SNSで大きな注目を集めているのは、飼い主さんが食べようとする納豆に猛烈に飛びつく愛犬の姿を捉えた投稿。



犯人は食いしん坊なチワワの玉緒（たまお）さん。そのあまりの勢いと、現場に居合わせた飼い主さんの悲鳴が話題を呼び、5.1万いいねを獲得した。飼い主さんに、当時の状況など詳しい話を聞いた。



――納豆に飛びついた瞬間の状況は？



飼い主さん：玉緒さんの胸毛に納豆がひと粒くっつき、それに気を取られた瞬間の出来事。一瞬何が起こったのか理解できず、リプライで「オネェ」と言われまくっているあの声が出てしまいました。



――玉緒さんは納豆が好物なのですか？



飼い主さん：納豆に限らず何でも喜んで食べます。というか、食べ物を目の前にすると理性を失うんです。私はその状態を、ゾンビ映画になぞらえて「T-ウイルス（タマオウイルス）」に感染した状態と呼んでいます。



――飛びついている瞬間、特に印象的だったのは？



飼い主さん：目ですね。完全に野生に帰ったような、すごい目つきをしていました。



――その後のネバネバの掃除が大変だったのでは。



飼い主さん：本当に大変でした。床に飛び散ったのはもちろんですが、玉緒さん本体の掃除も…。全身ねばねばになってしまったので、収拾をつけるのが一苦労でした。



――パワフルな玉緒さんですが、意外な一面は？



飼い主さん： こう見えて、実は内弁慶の人（犬）見知りなんです。外で他のワンコを見つけると、自分から逃げ出してしまうような小心者なところもあるんですよ！



◇ ◇



SNSでは「一粒ずつなんてしゃらくせぇ！ってなってる」「油断も隙もない！」「「飼い主がちいかわみたいな声」などの反響が寄せられた。ゾンビウイルス感染を疑うような食欲の玉緒さん。これからも色んなハプニングを起こしてくれそうで、目が離せない。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）