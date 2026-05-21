稲葉浩志、全国ホール＆アリーナツアーの開催を発表 来年1月末までのロングツアーに
稲葉浩志が9月から全国ホール＆アリーナツアー『Koshi Inaba LIVE 2026-2027 〜enV〜』（※Vはローマ数字の5）を開催することを発表した。
【動画】これはまた話題に…かっこよすぎる稲葉浩志「タッチ」の動画
9月にスタートを切る本ツアーは、1stソロアルバム『マグマ』（1997年1月29日）の発売からソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアー。サポートはShane Gaalaas（Dr）、徳永暁人（Ba）、Duran（Gt）、Sam Pomanti（Key）が務める。
■Koshi Inaba LIVE 2026-2027 〜enV〜
＜ホール公演＞
9月18日（金） 広島・広島文化学園HBGホール
9月20日（日） 山口・KDDI維新ホール メインホール
9月22日（火・休） 岡山・津山文化センター 大ホール
9月23日（水・祝） 岡山・津山文化センター 大ホール
10月2日（金） 山梨・YCC県民文化ホール（県民文化ホール）大ホール
10月4日（日） 群馬・美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）シルクホール
10月12日（月・祝） 奈良・なら100年会館 大ホール
10月18日（日） 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館
10月24日（土） 栃木・栃木県総合文化センター メインホール
10月27日（火） 神奈川・横須賀芸術劇場 大劇場
10月31日（土） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11月1日（日） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11月5日（木） 大分・iichikoグランシアタ
11月7日（土） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11月8日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11月14日（土） 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
11月16日（月） 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール
11月20日（金） 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール
11月22日（日） 宮城・仙台サンプラザホール
11月23日（月・祝） 秋田・あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール
11月28日（土） 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール
11月30日（月） 京都・ロームシアター京都 メインホール
12月4日（金） 愛媛・松山市民会館 大ホール
12月6日（日） 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール
12月11日（金） 三重・三重県文化会館 大ホール
12月13日（日） 岐阜・長良川国際会議場 メインホール
12月18日（金） 福井・福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール
12月20日（日） 石川・本多の森 北電ホール
＜アリーナ公演＞
2027年1月9日（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2027年1月10日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2027年1月16日（土） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
2027年1月17日（日） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
2027年1月23日（土） 宮城・宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
2027年1月28日（木） 神奈川・Kアリーナ横浜
2027年1月30日（土） 神奈川・Kアリーナ横浜
2027年1月31日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜
【動画】これはまた話題に…かっこよすぎる稲葉浩志「タッチ」の動画
9月にスタートを切る本ツアーは、1stソロアルバム『マグマ』（1997年1月29日）の発売からソロデビュー30周年を迎える2027年1月末までのロングツアー。サポートはShane Gaalaas（Dr）、徳永暁人（Ba）、Duran（Gt）、Sam Pomanti（Key）が務める。
＜ホール公演＞
9月18日（金） 広島・広島文化学園HBGホール
9月20日（日） 山口・KDDI維新ホール メインホール
9月22日（火・休） 岡山・津山文化センター 大ホール
9月23日（水・祝） 岡山・津山文化センター 大ホール
10月2日（金） 山梨・YCC県民文化ホール（県民文化ホール）大ホール
10月4日（日） 群馬・美喜仁桐生文化会館（桐生市市民文化会館）シルクホール
10月12日（月・祝） 奈良・なら100年会館 大ホール
10月18日（日） 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館
10月24日（土） 栃木・栃木県総合文化センター メインホール
10月27日（火） 神奈川・横須賀芸術劇場 大劇場
10月31日（土） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11月1日（日） 沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟
11月5日（木） 大分・iichikoグランシアタ
11月7日（土） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11月8日（日） 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11月14日（土） 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
11月16日（月） 北海道・帯広市民文化ホール 大ホール
11月20日（金） 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール
11月22日（日） 宮城・仙台サンプラザホール
11月23日（月・祝） 秋田・あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール
11月28日（土） 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール
11月30日（月） 京都・ロームシアター京都 メインホール
12月4日（金） 愛媛・松山市民会館 大ホール
12月6日（日） 香川・レクザムホール（香川県県民ホール）大ホール
12月11日（金） 三重・三重県文化会館 大ホール
12月13日（日） 岐阜・長良川国際会議場 メインホール
12月18日（金） 福井・福井フェニックス・プラザ エルピス大ホール
12月20日（日） 石川・本多の森 北電ホール
＜アリーナ公演＞
2027年1月9日（土） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2027年1月10日（日） 兵庫・GLION ARENA KOBE
2027年1月16日（土） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
2027年1月17日（日） 愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
2027年1月23日（土） 宮城・宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
2027年1月28日（木） 神奈川・Kアリーナ横浜
2027年1月30日（土） 神奈川・Kアリーナ横浜
2027年1月31日（日） 神奈川・Kアリーナ横浜