◇ナ・リーグ ドジャース 4―0 パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で出場。投手として5回3安打2四球4三振無失点と好投し、今季4勝目（2敗）をマークした。ナ・リーグ西地区首位のドジャースは2位パドレスとの3連戦を2勝1敗と勝ち越し、ゲーム差は1.5に開いた。

大谷の投打二刀流での出場は4月22日（同23日）のジャイアンツ戦以来、4登板ぶり。まずは打者として初回の第1打席で初球を右中間スタンドまで運び、投打同時出場では今季初の一発となる8号先頭打者本塁打で自らを援護した。

投げては3回までパーフェクト投球。四球と安打の4回1死一、二塁は4番・マチャドは三飛、5番・ボガーツは中飛に打ち取り、2安打と四球の5回1死満塁は1番・タティスをスイーパーで遊ゴロ併殺に仕留めた。序盤からボール球とファールで粘られることが多く、5回を終えて88球に達したため6回からマウンドを譲った。

この日は88球のうちスイーパーが36球で、投球割合で41パーセントと今季最も多かった。最速は4回、ボガーツの初球に投じた100.2マイル（約161.3キロ）だった。6イニングを投げなかったため今季8試合目で初めてクオリティースタート（QS）を達成できず、規定投球回数にも到達しなかったが、防御率は“隠れ1位”の0.73となった。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、1920年以降、シーズン最初の8先発で防御率0.73は歴代6番目。また、大谷の先発無失点＆本塁打はポストシーズンを含めて7度目となった。