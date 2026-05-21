MEGUMI『わたしはこれでやせました』、美容・ダイエットジャンルで1位 自身通算3作目【オリコンランキング】
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』（ダイヤモンド社）が、21日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上1.3万部で3位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」では1位を獲得した。
【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMI
これで、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』、2024年発売の『心に効く美容』に続き、ジャンル別「美容・ダイエット」で自身通算3作目の1位獲得となった。
本作は、ダイエットの「本気スイッチ」の入れ方や、食欲をコントロールするコツ、レシピから、厳選した食材・調味料の紹介、エクササイズやボディラインづくりのための運動、さらに“やせ見え”の工夫まで、取り入れやすいメソッドを紹介している。
『キレイはこれでつくれます』は、2年連続「オリコン年間BOOKランキング」ジャンル別「タレント本」、ジャンル別「美容・ダイエット」の2冠（2023年度、2024年度）を獲得している。
※「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026/5/25付：集計期間：2026年5月11日（月）〜5月17日（日）＞
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これで、2023年発売の『キレイはこれでつくれます』、2024年発売の『心に効く美容』に続き、ジャンル別「美容・ダイエット」で自身通算3作目の1位獲得となった。
『キレイはこれでつくれます』は、2年連続「オリコン年間BOOKランキング」ジャンル別「タレント本」、ジャンル別「美容・ダイエット」の2冠（2023年度、2024年度）を獲得している。
※「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート。「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート。それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ 2026/5/25付：集計期間：2026年5月11日（月）〜5月17日（日）＞