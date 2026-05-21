Ｘ ＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２１日、Ｘを更新。盟友・ＧＡＣＫＴの呼びかけに反応した。

ＧＡＣＫＴは７月２０日スタートの月９ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」で連ドラ初主演を飾ることが発表済み。敏腕弁護士と１級建築士の顔を併せ持つダークヒーローを演じる。

ＧＡＣＫＴはＸでこのことを告知すると、ＹＯＳＨＩＫＩが「音楽だけでなく、俳優としても素晴らしい表現力を持っていると思う。日本に行ったらＧＡＣＫＴの出演するＴＶも観てみたい！」と反応。すぐさまＧＡＣＫＴは「ＹＯＳＨＩＫＩ、ありがとー。どんなドラマになるのか、楽しみにしててよ。っていうか、ＹＯＳＨＩＫＩ出る？悪役で」とオファー。

だが「いや、、、撮影にいつまで経っても来なそうだから、やめた方がいいかも。仮に現場に来たとしても途中で突然いなくなる可能性もある…。うーん、考えたら怖くなってきた」とジョークめかして投稿もしていた。

これにＹＯＳＨＩＫＩが再び反応。「まぁ、演技は得意じゃないけど…ＧＡＣＫＴが望むなら、１０秒くらいなら出演してもいいかな。。笑」と投稿した。ジョークなのか本気なのかは不明だが、もしかしたら夢の共演が実現するかも？