「モラルがない」と思われる犬の飼い主の行動５選

「ちゃんとマナーを守っているつもりだけど、周りからモラルがないと思われているかも……」そんな不安を感じることはありませんか。飼い主のマナー違反行為は、悪気なくやっている人も多い点に注意が必要です。

ここでは、「モラルがない」と思われてしまう犬の飼い主の行動とその問題点を解説します。

1.排泄物を放置する

散歩中、愛犬が排泄物をした際、きちんと処理せずに放置する行為は明らかなマナー違反です。おしっこした場所を掃除しなかったり、うんちを取り除かずに置いて帰ってしまう行為は、周囲から「マナーの悪い飼い主」と思われてしまうでしょう。

排泄物をそのまま放置すると、その場所を通る人が迷惑を被ったり、その場所の周りに悪臭が漂う原因となります。「モラルがない」と思われないためにも、その場所を通る人のためにも、必ず排泄物は正しく処理しましょう。

2.他人の家に迷惑がかかる場所で排泄させる

散歩していると、愛犬が突然、催してしまうことがありますよね。しかし、その場合は排泄する場所にも気を使うことが重要です。

例えば、他人の家の外壁や駐車場で排泄してしまうと、それはその家を汚す行為なので、非常に迷惑です。場合によっては、クレームが入ったりご近所トラブルに発展することもあるでしょう。

どうしても屋外で排泄する場合は、他人に迷惑がかからない場所で行い、必ず排泄物の後始末を忘れないようにしてください。

3.散歩中のノーリード・リードの伸ばしすぎ

散歩中のリード問題は、昨今取り上げられることが増えました。

ノーリードは脱走や他の人への攻撃といったリスクが孕んでいるので危険です。しかし、ノーリードだけでなく、リードの伸ばしすぎも飼い主のコントロールが効きにくいので、周囲は見ていてハラハラしてしまいます。

散歩中は、必ずリードを両手で持ち、飼い主がコントロールしやすいように少しだけ自由度を持たせながら、隣を歩いてくれるくらいの長さに調節しましょう。

4.吠え癖や飛びかかり行動を制さない

基本的なしつけができていないと、周囲は見ていて不安になってしまい、「マナーが悪い」「モラルがない」と思われてしまいます。

特に、吠え癖や飛びかかり癖を持つ犬は、他人を怖がらせたり押し倒して怪我させてしまう危険が懸念されます。非常に危険ですし、最悪の場合、相手から訴えられる恐れもあるので、危険を伴う行動は必ずしつけを徹底しましょう。

5.危険な状態で散歩させる

以下のような危険な状態で散歩させる行為も「マナーが悪い飼い主」と印象付けられてしまいます。

飼い主がコントロールできていない 自転車のカゴに入れて走行する 自転車で走りながら散歩させる スマホを扱いながら散歩させている

最近では、特にながらスマホが問題視されています。散歩中は、必要な時以外、スマホを触らないようにして、愛犬の行動1つ1つに注意を払いましょう。

飼い主のモラルが重要な理由

そもそも、なぜ犬の飼い主がモラルを持つことが重要視されているのかご存じですか。飼い主がモラルを持ち、きちんとマナーを守らなければ、以下のようなトラブルを招くからです。

近隣に迷惑をかけてしまう 他人や他の犬への攻撃 事故のリスク 社会全体のペットへの印象悪化

上記のようなリスクを招くので、犬を飼う上で、飼い主はマナーを守ることも責務として、必ず意識すべきです。

モラルのない行動が招くトラブルとは

具体的に、モラルのない行動は、どんなトラブルを起こすのでしょうか。

近隣住民とのトラブル 近所の悪臭リスクや衛生問題 公共物を汚し、劣化させて寿命を縮めてしまう 犬や飼い主の事故 周りの人をケガさせてしまう 自治体で犬の飼育制限につながる可能性も

上記のようなトラブルを招く可能性が高まります。

また、1人の犬の飼い主のマナーの悪さは、その他の犬の飼い主への印象にも影響を与えかねません。犬を飼っていない人だけでなく、犬を飼っている人にも迷惑をかけてしまうので、マナーはしっかり守り、モラルを持って行動しましょう。

見ていて安心できる飼い主になるためのポイント

近隣の人が散歩の様子を見て「あの人はモラルのある飼い主だ」「マナーを守っているから安心」と思える飼い主は、共通して以下のポイントをしっかり守っています。

基本的なしつけ（吠えや飛びつきぐせなど）を徹底する 排泄は基本的に家で済ませる 他人の家や公共物に排泄しないよう促す 排泄した際は正しい方法で処理する リードは両手で持つ リードの長さは少し弛む程度に調節する 必ず隣を歩くようリーダーウォークを練習する

まずは他人に迷惑をかけるリスクのある行動は、しつけを徹底しましょう。また、トイレは基本的に家の中で済ませるように心がけ、もしも屋外でしてしまう場合は、排泄場所やその後の処理に気をつけてください。

上記の内容をしっかり守ることで、近隣の方々も安心して見守ることができます。周りが安心して信頼できるような飼い主を目指しましょう。

まとめ

排泄物の放置や問題行動の放置は「マナーがなっていない」「モラルがない」と思われてしまいます。しかし、小さな意識の変化でモラルを取り戻し、マナーを守れる飼い主へと変わることは、今日からでも可能です！紹介した良い飼い主になるための第一歩をヒントに、改めてモラルのある飼い主を目指しましょう。