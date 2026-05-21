お腹が痛くて動けなくなってしまった女性。その異変にいち早く気づいたラブラドールレトリバーが見せたまさかの行動は記事執筆時点で9.8万回以上再生され、「表情だけで心配してるのが伝わる」「なんていい子なの」といった感動の声が寄せられています。

【動画：『お腹が痛い』と苦しんでいたら、見ていた大型犬が『大丈夫？』と近づいてきて…『心配の表情』】

飼い主さんの異変に気付いた愛犬

TikTokアカウント「@vivienne82ing」に投稿されたのは、飼い主さんのピンチにそっと寄り添うラブラドールレトリバーの姿です。

この日、お腹が痛くなってしまった女性。あまりの痛みに床へ座り込み、前かがみになってじっと耐えていたそうです。すると、その様子を見ていたラブラドールレトリバーの「ヴィヴィアン」ちゃんが、ゆっくりと女性のもとへ近づいてきたのだとか。

ヴィヴィアンちゃんは、不安そうな表情で女性の顔を覗き込みながら、「どうしたの？」「大丈夫？」と問いかけるように鼻先でツンツン。さらに痛みを和らげようとしているかのように、優しく顔を舐め始めたといいます。

「ママ助けて」と必死にアピール

しかし、女性はあまりの辛さに反応する余裕がありません。するとヴィヴィアンちゃんは、女性の隣へそっと座り込み、片時も離れず見守り始めたのだそうです。まるで「ひとりにしないよ」と伝えているかのようなその姿に、思わず心を打たれてしまいます。

しばらくするとヴィヴィアンちゃんは、向かいにいたお母さんの方へ視線を向けたのだとか。そして何かを訴えるように前足を踏み踏みしながら、「ママ、なんとかしてあげて」と助けを求めるような仕草を見せたといいます。

お腹が痛いと分かると…

その後、お母さんが「お腹が痛いんだって」とヴィヴィアンちゃんへ声をかけると、ヴィヴィアンちゃんは言葉を理解したかのように、すぐ女性のお腹へ視線を向けたのだとか。

さらに安心させようとするように、女性へそっと鼻先をくっつけて寄り添い続けていたといいます。

ワンちゃんの持つ驚くべき聡明さと、家族への深い愛情が伝わる光景に感動してしまいます。なお、その後女性は病院を受診して異常はなかったとのことですので、ご安心ください。

この投稿は、TikTokで9.8万回以上再生され、コメント欄には「本当に心配だったのが表情で分かる」「無償の愛、尊いなぁ」「痛みを和らげようとしてくれてるのかな」「なんて優しい子なの」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@vivienne82ing』さまでは、ヴィヴィアンちゃんの微笑ましい日常や、猫ちゃんと仲良く過ごす様子などが投稿されています。優しさあふれるヴィヴィアンちゃんの姿が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠vivienne82ing」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。