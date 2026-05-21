山形県内で確認された「水痘（すいとう）」いわゆる「水疱瘡（みずぼうそう）」の患者数が２週連続で注意報レベルとなっています。

【写真を見る】近年増加傾向「水ぼうそう」 患者数が2週連続で注意報レベル 乳幼児や成人の感染は重症化するリスクも（山形）

県によりますと、今月１１日から１７日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「水痘」いわゆる「水疱瘡」の患者数は３２人でした。前の週に比べて１人多い患者数となっています。

１定点医療機関当たりの患者数は１．２３人で、２週連続で注意報レベルの基準を超えたということです。

保健所別の１定点医療機関当たりの患者数は、庄内保健所が前の週から倍増し２．５７人で警報レベル。最上保健所が１人で警報レベルとなっています。

■近年増加傾向の「水ぼうそう」 症状は

「水疱瘡」は発熱と全身に現れる発疹が特徴で潜伏期間はおよそ２週間です。接触感染、飛沫感染、空気感染によりヒトからヒトへ感染します。

抵抗力の弱い乳幼児や成人が感染した場合は重症化するリスクが高いので注意が必要です。

県内では近年患者数は増加傾向にあり、去年は１年間で４９８人確認されました。