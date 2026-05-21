「同性からみても……」男性が選んだ“横顔が美しいと思う30代男性俳優”ランキング！ 2位「吉沢亮」、1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う30代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、吉沢亮さんです。主演映画『国宝』は歴史的大ヒットを記録し、第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝きました。高い演技力に加え、ふとした瞬間に画面に映る、彫刻のように完璧で美しい横顔も、彼の豊かな表現力を支える魅力として称賛されています。
▼回答者コメント
「鼻筋や輪郭のバランスが非常に整っており、横から見たときのシルエットがきれいだと感じます。どの角度でも崩れない安定感があると思います」（30代男性／茨城県）」
「額から鼻筋にかけてのラインが非常に高く、真っ直ぐで美しいです」（40代男性／宮城県）」
「どの角度から見てもお美しい顔なのですが、特に横顔は綺麗に見えるので」（40代男性／広島県）」
1位にランクインしたのは、佐藤健さんでした。数々の映画賞に輝く実力派俳優です。映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』では第41回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞しました。真摯（しんし）な演技表現に加え、憂いを帯びた美しい横顔も観る者を深く惹きつけます。作品ごとに全く異なる顔を見せ、常に進化を続ける存在感を示しています。
▼回答者コメント
「横顔が整っていて率直に美しいと思うからです」（40代男性／東京都）」
「横顔だけでなく、同性からみても顔のつくりが圧倒的に美しい」（30代男性／大阪府）」
「年を重ねる毎にどんどんきれいになる」（40代男性／愛知県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：吉沢亮／42票
2位に選ばれたのは、吉沢亮さんです。主演映画『国宝』は歴史的大ヒットを記録し、第49回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞に輝きました。高い演技力に加え、ふとした瞬間に画面に映る、彫刻のように完璧で美しい横顔も、彼の豊かな表現力を支える魅力として称賛されています。
「鼻筋や輪郭のバランスが非常に整っており、横から見たときのシルエットがきれいだと感じます。どの角度でも崩れない安定感があると思います」（30代男性／茨城県）」
「額から鼻筋にかけてのラインが非常に高く、真っ直ぐで美しいです」（40代男性／宮城県）」
「どの角度から見てもお美しい顔なのですが、特に横顔は綺麗に見えるので」（40代男性／広島県）」
1位：佐藤健／49票
1位にランクインしたのは、佐藤健さんでした。数々の映画賞に輝く実力派俳優です。映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』では第41回日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞しました。真摯（しんし）な演技表現に加え、憂いを帯びた美しい横顔も観る者を深く惹きつけます。作品ごとに全く異なる顔を見せ、常に進化を続ける存在感を示しています。
▼回答者コメント
「横顔が整っていて率直に美しいと思うからです」（40代男性／東京都）」
「横顔だけでなく、同性からみても顔のつくりが圧倒的に美しい」（30代男性／大阪府）」
「年を重ねる毎にどんどんきれいになる」（40代男性／愛知県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)