「ネタかと思ったらガチなの!?」人気YouTuberグループ、メンバーが社長に！ 「もう動画出ないってこと……？」
YouTuberグループ「ニートと居候とたかさき」の公式X（旧Twitter）アカウントは5月20日、投稿を更新。メンバーの南（居候）さんが社長になったことを報告し、話題となっています。
【画像】社長になった南（居候）さん
ファンからは「ほんまにおめでとう」「これネタかと思ったらガチなの!?」「激アツ展開来た」「大出世でおもろい笑」「ニート(結婚済み)と社長と社長になった」「ネットタトゥーだらけなのに大丈夫なのか」「もう動画出ないってこと……？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】社長になった南（居候）さん
「居候がガチで社長になりました」同アカウントは「【ご報告】居候がガチで社長になりました」とつづり、動画の切り抜き画像を4枚投稿。南さんが「この度…祖父の会社である…印刷会社の…取締役社長に就任することが決まりました」と報告している様子です。スーツを着用した姿で手を前で組み、神妙な面持ちで語っていることが分かります。
動画も公開同グループの公式YouTubeチャンネルは『ご報告』と題した動画も公開。南さんが社長に就任した経緯や今後の展望についても話しています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)