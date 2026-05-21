「すごい偶然」有名プロデューサー、電車で元アイドルに遭遇！ ツーショットに「普通に迷惑」の声も
プロデューサーで元SKE48劇場支配人の湯浅洋さんは5月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。電車で元アイドルに遭遇したことを明かし、ツーショットを公開しました。
【写真】電車内でのツーショット
コメントでは「よく今出さんも湯浅さんと思って声かけたもんだ」「なんという偶然ｗｗ」「これは嬉しいですねえ」「すごい偶然!!」「奇跡ですね!」「そんな事ってあるんですね ステキやな」「エンジェルや！」との声や、「後ろの乗客の顔は隠してあげて欲しかったです」「混んでいる電車での写真撮影は普通に迷惑でしょ」と、指摘する声も寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】電車内でのツーショット
「そんな事ってあるんですね」湯浅さんは「久しぶりに地下鉄とか乗ったら 前の席の女性が近づいて来た。んっ？って思ってたら湯浅さんですよね？元SKE48の今出舞ですって笑」とつづり、1枚の写真を投稿。元SKE48の今出舞さんと、電車内で撮影したツーショットです。今出さんは笑顔でピースをし、湯浅さんは優しくほほ笑んでいます。「いまでまい、もう何年ぶりかわからないけど 声かけられて嬉しいかったよ 舞台頑張ってるらしい」とのことです。
今出さん「まじでびっくりすぎましたー」今出さんは同日、湯浅さんのポストを引用し「まじでびっくりすぎましたー 昔すぎて覚えられてないかな？と思って一応自己紹介した笑」とつづっています。ファンからは「懐かしすぎるWW」「とてもエモい」などのコメントが寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)