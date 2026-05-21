サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、8L大容量タンクと強力ノズル噴射ミストで、屋外作業やキャンプを効率よく涼しくするコードレス大型ミストファン「400−TOY054」を発売した。

同製品は、送風とミストを組み合わせて涼しさを届ける大型ミストファン。ファンの風に水のミストを乗せることで、気化熱による冷却効果が期待でき、暑さの厳しい屋外でも快適な空間づくりをサポートする。特に、一般的な扇風機では熱風に感じやすい高温環境でも、水を使って涼感をプラスできるのが魅力となっている。仕事現場、キャンプ、屋外イベントなど、夏の暑さ対策に頼れる一台となる。

ミストはノズル噴射式を採用しており、水の噴射が強力だとか。従来品のようなやさしい加湿感ではなく、屋外でしっかり涼しさを感じたいシーンに向いた仕様になっている。風量は3段階、ミストは連続噴霧に加えて5秒・10秒・15秒間隔の噴霧モードを選べるため、暑さや使用場所に合わせて調整できる。水量が多いため主に屋外向けだが、その分、夏の現場やアウトドアで頼もしい冷却力を発揮する。





左右約80度の自動首振りに対応し、広い範囲へ風とミストを届けられる。上下方向は手動で上向き約90度、下向き約15度まで調整でき、座っている人に向けたり、作業スペース全体に向けたりと、シーンに合わせた使い方が可能となっている。付属のリモコンを使えば、風量・ミスト・首振り・タイマー操作を離れた場所から行える。暑い中で本体まで移動せずに調整できる、実用性の高い仕様になっている。

最大水容量は8Lで、こまめな給水の手間を抑えながら使用できる。連続使用時間は、首振りなしの弱運転で最大約16時間。長時間の屋外作業やキャンプ、庭先での使用など、途中で何度も準備し直したくないシーンに便利だとか。タンクには水の残量が分かる半透明の窓を搭載しているため、使用中も残量を確認しやすく、給水のタイミングを逃しにくい設計になっている。

USB Type−C充電式で、電源のない場所でもコードレスで使用できる。8800mAhの内蔵バッテリーを搭載し、USB Aポートからスマートフォンなどの充電にも使えるため、屋外での心強さが広がる。使用後は水を排出し、タンク内部を乾燥させた後にファン部分を逆向きに取り付けることで、コンパクトに収納可能。キャスターは使用環境に合わせて取り外せるため、移動や保管のしやすさにも配慮されている。

［小売価格］1万2545円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp