なか卯、大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた「紀州南高梅おろしうどん」を発売
なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、5月27日午前11時から、「紀州南高梅おろしうどん」を販売する。
「紀州南高梅おろしうどん」は、大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた、夏にぴったりな爽やかな一杯になっている。口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが、食欲が落ちがちな暑い季節にも心地よく、食欲をかき立てる。
うどんにトッピングした梅干しには、紀州南高梅を使用。程よい酸味とやさしい甘みを楽しめる。さらに爽やかな酸味が特長の梅だれと、なか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、味に奥行きとキレをプラスした。のど越しのよいうどんとみずみずしい大根おろしにたれが絡み、最後のひと口まで飽きのこない、さっぱりとした味わいを堪能してほしいという。
あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」も用意した。風味豊かなかつお節と、シャキッとした食感のオクラが爽やかな酸味の梅とマッチし、食べ応えもアップする。
ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、爽やかな味わいが暑い夏にぴったりの「紀州南高梅おろしうどん」を食べてほしいという。
［小売価格］
紀州南高梅おろしうどん
並：620円
大：720円
かつお節オクラ梅おろしうどん
並：720円
大：820円
紀州南高梅おろしそば
並：720円
大：840円
かつお節オクラ梅おろしそば
並：820円
大：940円
（すべて税込）
※持ち帰りが可能
※一部店舗は価格が異なる
※446店舗で販売予定（5月20日時点）
［発売日］5月27日（水）
なか卯＝https://www.nakau.co.jp