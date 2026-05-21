なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、5月27日午前11時から、「紀州南高梅おろしうどん」を販売する。

「紀州南高梅おろしうどん」は、大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた、夏にぴったりな爽やかな一杯になっている。口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが、食欲が落ちがちな暑い季節にも心地よく、食欲をかき立てる。

うどんにトッピングした梅干しには、紀州南高梅を使用。程よい酸味とやさしい甘みを楽しめる。さらに爽やかな酸味が特長の梅だれと、なか卯こだわりの醤油だれを合わせることで、味に奥行きとキレをプラスした。のど越しのよいうどんとみずみずしい大根おろしにたれが絡み、最後のひと口まで飽きのこない、さっぱりとした味わいを堪能してほしいという。

あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラ梅おろしうどん」も用意した。風味豊かなかつお節と、シャキッとした食感のオクラが爽やかな酸味の梅とマッチし、食べ応えもアップする。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、爽やかな味わいが暑い夏にぴったりの「紀州南高梅おろしうどん」を食べてほしいという。

［小売価格］

紀州南高梅おろしうどん

並：620円

大：720円

かつお節オクラ梅おろしうどん

並：720円

大：820円

紀州南高梅おろしそば

並：720円

大：840円

かつお節オクラ梅おろしそば

並：820円

大：940円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※446店舗で販売予定（5月20日時点）

［発売日］5月27日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp