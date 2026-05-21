

グラスデコ オーナメントセット「きょうりゅう2」

ヤマトは、クリアカラー絵の具「グラスデコ オーナメントセット」「きょうりゅう2」を5月27日から発売する。全国有名文具店、量販店、通販等で随時販売を行う。

ヤマトが展開するホビークラフトの人気商品「グラスデコ」は、乾くとステンドグラスのように光を通しカラフルな作品に仕上がる、のりと絵の具が合体したクリアカラー絵の具となっている。また、「グラスデコ」の新シリーズとして2019年から展開し定番化している「グラスデコ オーナメントセット」は、子どもがより手軽に楽しめるキットとして好評のシリーズになっている。付属の透明プレートに好きな色のグラスデコを塗って乾かす（約8時間）だけでカラフルできれいなオーナメントが簡単に作れ、塗り絵感覚で楽しめる。



完成作品ｓイメージ

今回ラインアップの「きょうりゅう2」は、すでに販売している単品プレートの反響を受けてのキット化で、従来品同様、グラスデコ6カラー（本）と絵柄6コ（種）のプレートが入っており、これ一つで手軽に作品が仕上がる。作品を作ったあとは、恐竜時代の世界観をさらに楽しんでもらえる無料ダウンロード可能な背景ジオラマセットも用意した。親子で手作りを楽しむ他、ギフトにも最適となっている。さらに、「グラスデコ オーナメントセット」の製品基準は「グラスデコ」同様CEマーク（欧州連合域内で販売される、安全や健康を保護する安全規格に合致した製品に付与されるマーク）をクリアした有害物質が含まれない安全な商品になっている。

［小売価格］1430円（税込）

［発売日］5月27日（水）

ヤマト＝https://www.yamato.co.jp