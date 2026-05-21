兵庫県たつの市で母親と娘の遺体が見つかった住宅に、現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。

親子2人の遺体が見つかった住宅では、警察が21日も現場検証を行っています。19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅でこの家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを安否確認に訪れた警察官が見つけました。

警察官が駆けつけた際、玄関の鍵はかかっておらず、澄恵さんは玄関付近で、千尋さんは廊下でいずれもあお向けに倒れていました。捜査関係者によりますと2人とも遺体の上半身に複数の刺し傷があり、首にも刺し傷があったということです。

（家族を知る人）「（Q、トラブルを聞いたことは?）そんなおばちゃんではないわ。いい人やと思う。（Q、恨まれたりとは?）ない、ないわ」

また住宅には現金の入った財布が残されていたことが捜査関係者への取材で新たに分かりました。

警察は殺人事件の可能性もあるとみて21日司法解剖を行い、死亡の時期や死因などを調べることにしています。