「すごい筋肉」69歳・長渕剛、バナナより目立つ驚異の肉体美が話題「腕がぁ〜凄すぎます」「スゲ〜」「腕太っ!!」
歌手の長渕剛（69）が19日、自身のインスタグラムを更新。奄美大島から届いた大量の“島バナナ”を抱える姿を公開し、年齢を感じさせない筋肉隆々な肉体に反響が集まっている。
【写真】「スゲ〜」「腕太っ!!」年齢を感じさせない、69歳・長渕剛の筋肉隆々な姿
長渕は「来たあーーっ!!奄美大島から島バナナが飛んできたあーーっ!!」とつづり、両腕いっぱいに青々とした島バナナを抱えた写真を公開。大きなバナナも印象的だが、それよりも目を引く、筋肉隆々な二の腕の太さに注目が集まった。
続けて「ツアー前恒例の合宿トレーニング突入!! 質の良い筋肉に変えてステージへ向かおう!!」と意気込みもコメント。引き締まった上腕二頭筋が際立つショットとなっている。
ファンからは「腕がぁ〜凄すぎます」「相変わらず すごい筋肉」「スゲ〜」「腕太っ!!」「剛兄貴バナナじゃなくて腕の筋肉に目がいっちゃいます!!」「かっこよか〜」「バナナでパワーアップですね！」など驚きの声が寄せられていた。
【写真】「スゲ〜」「腕太っ!!」年齢を感じさせない、69歳・長渕剛の筋肉隆々な姿
長渕は「来たあーーっ!!奄美大島から島バナナが飛んできたあーーっ!!」とつづり、両腕いっぱいに青々とした島バナナを抱えた写真を公開。大きなバナナも印象的だが、それよりも目を引く、筋肉隆々な二の腕の太さに注目が集まった。
ファンからは「腕がぁ〜凄すぎます」「相変わらず すごい筋肉」「スゲ〜」「腕太っ!!」「剛兄貴バナナじゃなくて腕の筋肉に目がいっちゃいます!!」「かっこよか〜」「バナナでパワーアップですね！」など驚きの声が寄せられていた。