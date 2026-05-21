ホテルニューグランドは、7月1日〜8月31日までの期間、「チーズとワインが彩る夏のフレンチディナー」を販売する。

フレンチにおいて大切な食文化とされるのが、“ワインとともに嗜む食後のチーズ”。そんなフランスならではのチーズ文化を堪能できるよう、今夏提供するディナーコースでは、前菜からデザートまで様々なスタイルで旬の食材と合わせたチーズを取り入れた。焼きとうもろこしの冷製スープにマスカルポーネのムースを添えた一皿や、香ばしく焼き上げたチーズクルートで表面はカリッと、中はふっくらと仕上げ、あさりの旨みを含んだバターソースで食べる魚料理、デザートには甘みと塩味の重なりあう余韻が魅力の、パイナップルのタルトとゴルゴンゾーラのジェラートを用意した。旬の美食とワインの調和、そしてそれを引き立てるチーズの多彩な風味を楽しんでほしいという。

［販売概要］

販売期間：7月1日（水）〜8月31日（月）17:30〜20:00（L.O.）

価格：

メインディッシュチョイス：1万6000円〜

フルコース：2万2000円〜

（すべて税・サービス料込）

※天候・入荷状況によってメニュー内容・産地が変更になる場合がある

提供店舗：タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

問合せ：タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディまたはレストランリザベーション課 045−681−1841（代）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp