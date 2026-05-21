◇MLB パドレスードジャース(日本時間21日、ペトコ・パーク)

5日に負傷者リストから復帰したパドレス・松井裕樹投手。この日のドジャース戦で、今季5試合目のマウンドを迎えました。

場面は3点ビハインドで迎えた7回。この回の先頭打者として迎えたのは大谷翔平選手でした。この日の大谷選手は投打二刀流で出場し、先頭打者ホームラン・5回無失点の好投など躍動。両者にとってこれが今季初対戦となります。結果は、1ボール1ストライクで迎えた3球目のスライダーでショートフライ。松井投手に軍配があがりました。

松井投手はその後、続くムーキー・ベッツ選手にフェンス際まで飛ぶ2塁打とされるも、キャッチャーのフレディ・フェルミン選手の盗塁阻止もあり2アウト走者なしとします。さらにフレディ・フリーマン選手を空振り三振。この回を打者3人で抑えます。8回にも回またぎで起用されるも、2つの四球などで1アウト1、2塁のピンチ。ここで降板となりました。それでも続くロン・マリナチオ投手が併殺打に打ち取り3アウト。追加点を許しませんでした。

この日の松井投手は1回と1/3を投げ、被安打1、奪三振2、与四球2、無失点。防御率0.00を継続しています。