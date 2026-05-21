車内が暑すぎるので、出発前にエンジンをかけて冷房を入れています。近所の人に“アイドリングは迷惑”と言われましたが、節約面でも損ですか？

出発前のアイドリング冷房はガソリン代の面でも損になりやすい

出発前にエンジンをかけて冷房を入れると、車は走っていなくても燃料を使います。環境省の「エコドライブ10のすすめ」では、10分間のアイドリングで約130ccの燃料を消費するとされています。これはエアコンを使っていない場合の目安です。

エアコンをつけたまま停車していると、さらに燃料を使いやすくなります。川崎市の情報では、2000cc車でDレンジ、エアコンオンの場合、10分間で約250ccの燃料を消費する例が紹介されています。ガソリン価格を1リットル170円として考えると、250ccは約43円です。

1回あたりは小さく見えますが、毎日10分続ければ1ヶ月で約1300円、夏の3ヶ月では約4000円近くになります。

もちろん、車種や気温、エアコンの強さによって金額は変わります。それでも、停車したまま冷やす時間が長いほど、燃料を使うことは変わりません。「少しだけだから大丈夫」と思っていても、毎日の習慣になると家計への影響は無視できなくなります。



近所から迷惑と言われる理由は音と排気ガスにある

アイドリングが迷惑と言われやすい理由は、主にエンジン音、排気ガス、振動です。自分は車内にいるため気づきにくいですが、住宅街では低いエンジン音が意外と響きます。早朝や夜、窓を開けている家が多い時期は、短時間でも気になる人がいます。

また、排気ガスのにおいも問題です。車の向きによっては、隣家の窓や玄関、ベランダに排気が流れることがあります。洗濯物を干している家や、小さな子どもがいる家庭では、より不快に感じられるでしょう。

地域によっては、駐停車中のアイドリングストップを求める条例があります。たとえば東京都では、駐停車時に原動機を停止することが条例で定められています。

すべての場面で一律に罰則があるという話ではありませんが、住宅街では「なるべくしない」ことが基本です。近所の人から指摘されたなら、トラブルになる前に使い方を見直したほうが安心です。



暑い車内は「走りながら冷やす」ほうが効率的

暑い車内を冷やすには、停車したまま冷房をかけ続けるより、走りながら冷やすほうが効率的です。JAFのテストでは、車内温度が高い状態から早く温度を下げる方法として、窓を全開にしてエアコンを外気導入にし、走り出して熱気を外へ出す方法が紹介されています。

その後、2分ほど走ったら窓を閉め、内気循環に切り替えると、車内を効率よく冷やしやすくなります。

具体的には、乗る前にドアを数回開け閉めして熱気を逃がし、乗ったら窓を開けてすぐに出発します。最初は外気導入で車内の熱い空気を外へ出し、少し涼しくなったら内気循環に切り替えます。内気循環は、すでに冷えた車内の空気を再び冷やすため、冷房の効きがよくなりやすいです。

ただし、子どもや高齢者を乗せる場合は無理をしてはいけません。チャイルドシートの金具やハンドル、シートベルトの金具は高温になっていることがあります。乗せる前に手で確認し、熱い場合はタオルで覆う、日陰に移動する、短時間だけドアを開けて換気するなど、安全を優先しましょう。



まとめ

出発前に冷房を入れて車内を冷やす行動は、暑さ対策としては理解できます。

しかし、停車したまま長くアイドリングすると、ガソリンを使うため節約面では損になりやすいです。さらに、エンジン音や排気ガスで近所の迷惑になることもあります。

おすすめは、長時間のアイドリングではなく、まずドアや窓を開けて熱気を逃がすことです。そのうえで、窓を開けたまま外気導入で走り出し、数分後に窓を閉めて内気循環へ切り替えると、効率よく冷やせます。停車したまま冷やすより、燃料の無駄を抑えやすく、近所への配慮にもなります。

どうしても出発前に冷房を入れたい場合でも、時間はできるだけ短くしましょう。家族の安全を守るための暑さ対策は大切ですが、毎日の習慣として長いアイドリングを続ける必要はありません。換気、日よけ、走行中の冷房を組み合わせれば、ガソリン代を抑えながら、暑い日の車内も快適にしやすくなります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー