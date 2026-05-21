バーガーキング、5・6月に神奈川、福岡、千葉、大阪、新潟、茨城に計8店舗を続々と出店！新潟は7年ぶりの復活
ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングの5月と6月の新規出店情報を公開した。5月に神奈川、福岡、千葉、6月に大阪、神奈川、新潟、茨城の8店舗がグランドオープンする。
バーガーキングは、今回の新規出店8店舗を合わせて、全国で362店舗（2026年6月25日時点の予定）となる。同社は2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング未進出エリアにも新規出店予定。2028年末までに全国600店舗を目指しているという。
新規出店情報
「バーガーキング 相鉄ライフ三ツ境店」
オープン日時：5月25日（月）9時
店舗住所：神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 2-19 相鉄ライフ三ツ境 2F
営業時間：9時～21時
「バーガーキング イオンモール 筑紫野店」
オープン日時：5月28日（木）10時
店舗住所：福岡県筑紫野市立明寺 434-1 イオンモール筑紫野 1F
営業時間：10時～22時 ※ラストオーダー 21時
「バーガーキング イオンタウン 東習志野店」
オープン日時：5月29日（金）10時
店舗住所：千葉県習志野市東習志野 6-7-8 イオンタウン東習志野 1F
営業時間：10時～21時
「バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店」
オープン日時：6月2日（火）6時30分
店舗住所：大阪府泉佐野市泉州空港北1第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア
営業時間：6時30分～24時15分
※関西国際空港第一ターミナル店は一部商品の価格が異なります。
※国際線出国エリア内への出店となります。
「バーガーキング 伊勢原店」
オープン日時：6月3日（水）7時
店舗住所：神奈川県伊勢原市桜台 1-2-3
営業時間：7時～22時
「バーガーキング イオンモール新潟亀田インター店」
オープン日時：6月11日（木）11時
店舗住所：新潟県新潟市江南区下早通柳田 1-1-1
営業時間：11時～22時 ※ラストオーダー 21時30分
「 バーガーキング 御堂筋本町店」
オープン日時：6月11日（木）8時
店舗住所：大阪府大阪市中央区安土町 3-5-6
営業時間：8時～22時
「バーガーキング 土浦神立店」
オープン日時：6月25日（木）8時
店舗住所：茨城県土浦市中神立町 13-5
営業時間： 8時～22時
※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
外観画像
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