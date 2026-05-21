【バーガーキング 5月・6月新規出店情報】 5月21日公開

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングの5月と6月の新規出店情報を公開した。5月に神奈川、福岡、千葉、6月に大阪、神奈川、新潟、茨城の8店舗がグランドオープンする。

バーガーキングは、今回の新規出店8店舗を合わせて、全国で362店舗（2026年6月25日時点の予定）となる。同社は2026年も積極的な新規出店を計画・実施しており、バーガーキング未進出エリアにも新規出店予定。2028年末までに全国600店舗を目指しているという。

新規出店情報

「バーガーキング 相鉄ライフ三ツ境店」

オープン日時：5月25日（月）9時

店舗住所：神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 2-19 相鉄ライフ三ツ境 2F

営業時間：9時～21時

「バーガーキング イオンモール 筑紫野店」

オープン日時：5月28日（木）10時

店舗住所：福岡県筑紫野市立明寺 434-1 イオンモール筑紫野 1F

営業時間：10時～22時 ※ラストオーダー 21時

「バーガーキング イオンタウン 東習志野店」

オープン日時：5月29日（金）10時

店舗住所：千葉県習志野市東習志野 6-7-8 イオンタウン東習志野 1F

営業時間：10時～21時

「バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店」

オープン日時：6月2日（火）6時30分

店舗住所：大阪府泉佐野市泉州空港北1第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア

営業時間：6時30分～24時15分

※関西国際空港第一ターミナル店は一部商品の価格が異なります。

※国際線出国エリア内への出店となります。

「バーガーキング 伊勢原店」

オープン日時：6月3日（水）7時

店舗住所：神奈川県伊勢原市桜台 1-2-3

営業時間：7時～22時

「バーガーキング イオンモール新潟亀田インター店」

オープン日時：6月11日（木）11時

店舗住所：新潟県新潟市江南区下早通柳田 1-1-1

営業時間：11時～22時 ※ラストオーダー 21時30分

「 バーガーキング 御堂筋本町店」

オープン日時：6月11日（木）8時

店舗住所：大阪府大阪市中央区安土町 3-5-6

営業時間：8時～22時

「バーガーキング 土浦神立店」

オープン日時：6月25日（木）8時

店舗住所：茨城県土浦市中神立町 13-5

営業時間： 8時～22時

※オープン日時・営業時間につきまして、予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

外観画像

※画像はイメージです。

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